Херсонские аграрии не спешат переходить на семена российской селекции и теряют урожай

Любовь Смирнова.  
17.09.2024 14:25
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Россия, Сельское хозяйство, Херсон


Херсонские аграрии не спешат переходить на семена российской селекции и теряют урожай из-за низкой засухоустойчивости посевов,  сообщил замминистра с/х региона Игорь Григорьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Херсонские аграрии не спешат переходить на семена российской селекции и теряют урожай из-за низкой...

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«У нас урожай 1 млн 15 тыс тонн пшеницы и 262 тыс тонн ячменя. Сейчас уборочная кампания подсолнечника идет. Качество зерна в большинстве хозяйств удовлетворительное. Тем не менее, засушливый год внёс свою толику в этот процесс, и хотелось бы лучше показателей.

Идет работа с научными центрами, с институтами Краснодара, Ростова, НИИ сельского хозяйства Крыма, чтобы заменить посевной материал на те сортовые культуры, которые внесены в государственный реестр Российской Федерации. В этом году мы засеяли опытные поля, они показали очень неплохие результаты, несмотря на то, что у нас была объявлена чрезвычайная ситуация по засухе. Урожайность составила 40-60 центнеров с гектара», – сказал замминистра.

На Херсонщине впервые провели «День поля» с демонстрацией опытных полей, засеянных сортами российской селекции.

«Люди очень внимательно осмотрели посевы и были приятно удивлены, настроились на переход на российскую селекцию. Потому что они, к сожалению, на сегодняшний день перекрывают по многим позициям, в том числе по зерну тем, что мы сеяли при Украине. Хотя и наши одесские сорта достаточно продуктивные, но засуха показала, что необходимо всё-таки восстанавливать орошение для получения более качественных семян и, соответственно, урожая», – подчеркнул Григорьев.

Он добавил: крупные производители уже закупают семена российской селекции, чтобы получать продовольственное, а не фуражное зерно. Однако главная проблема  – отсутствие средств для покупки семян, поскольку господдержку получают уже по факту выращенного зерна, тогда как деньги нужны на посевную кампанию.

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