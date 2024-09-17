Херсонские аграрии не спешат переходить на семена российской селекции и теряют урожай
Херсонские аграрии не спешат переходить на семена российской селекции и теряют урожай из-за низкой засухоустойчивости посевов, сообщил замминистра с/х региона Игорь Григорьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас урожай 1 млн 15 тыс тонн пшеницы и 262 тыс тонн ячменя. Сейчас уборочная кампания подсолнечника идет. Качество зерна в большинстве хозяйств удовлетворительное. Тем не менее, засушливый год внёс свою толику в этот процесс, и хотелось бы лучше показателей.
Идет работа с научными центрами, с институтами Краснодара, Ростова, НИИ сельского хозяйства Крыма, чтобы заменить посевной материал на те сортовые культуры, которые внесены в государственный реестр Российской Федерации. В этом году мы засеяли опытные поля, они показали очень неплохие результаты, несмотря на то, что у нас была объявлена чрезвычайная ситуация по засухе. Урожайность составила 40-60 центнеров с гектара», – сказал замминистра.
На Херсонщине впервые провели «День поля» с демонстрацией опытных полей, засеянных сортами российской селекции.
«Люди очень внимательно осмотрели посевы и были приятно удивлены, настроились на переход на российскую селекцию. Потому что они, к сожалению, на сегодняшний день перекрывают по многим позициям, в том числе по зерну тем, что мы сеяли при Украине. Хотя и наши одесские сорта достаточно продуктивные, но засуха показала, что необходимо всё-таки восстанавливать орошение для получения более качественных семян и, соответственно, урожая», – подчеркнул Григорьев.
Он добавил: крупные производители уже закупают семена российской селекции, чтобы получать продовольственное, а не фуражное зерно. Однако главная проблема – отсутствие средств для покупки семян, поскольку господдержку получают уже по факту выращенного зерна, тогда как деньги нужны на посевную кампанию.
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