Херсонские власти: Мы неразделимое целое с российским Крымом

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Новости Украины

Энергетическая и газотранспортная сети Херсонской области готовы подключиться к инфраструктуре Крыма в случае прекращения поставок с Украины.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Мы уже подготовили системы к тому, что если нас отключат от внешних источников энергоснабжения, Херсонская область тут же автоматически переключаемся на электроснабжение от полуострова, – подчеркнул он. – Точно такая же ситуация с газоснабжением. Немного затягиваются процессы, связанные с началом ремонта дорог в Херсонской области. На эти вещи тоже предусмотрены серьезные средства в бюджете, которые нам направили из столицы – Москвы. Мы готовимся к работе в осенне-зимний период, собираем специалистов, которых тоже пугают. Людям угрожают, звонят из Украины работникам коммунальных служб, здравоохранения, образования. Угрожаю тем, что им грозит срок 15 лет за то, что они будут работать».

Вечером 13 июля три главные электроподстанции Херсонщины остались без обслуживающего персонала и охраны. После звонков с угрозами сотрудники покинули свои рабочие места, что могло привести к сбоям в работе энергосистемы региона вплоть до отключения. Резервные бригады «Крымэнерго» взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану.

«Самый близкий и самый верный сосед у нас Крым, – подчеркнул Сальдо. – С самого начала крымская власть и лично глава республики Сергей Аксенов, представители Севастополя оказывают методологическую, материальную, гуманитарную помощь. В свою очередь, херсонские аграрии уже начали наполнять крымские рынки продукцией, которая до 2014 года занимала большой удельный вес в снабжении Крымского полуострова. Восстановлена работа Северо-Крымского канала, вода полным ходом из Каховского водохранилища поступает в необходимом количестве на полуостров, и наша интеграция хозяйственно-экономических процессов идет полным ходом: мы – неразделимое целое, полуостров и Херсонщина. Это братья, которые исторически связаны друг с другом».

Глава администрации сообщил, что в регионе находятся делегации Калининградской, Воронежской, Липецкой областей РФ, которые оказывают помощь в налаживании мирной жизни.

«Мы ни от чего не откажемся, и гуманитарная помощь сейчас нужна, особенно на линии соприкосновения между вооруженными силами, и технологическая помощь тоже лишней не будет, – заверил Сальдо. – Вся эта помощь нацелена на людей, и чем больше помощи, тем быстрее налаживается мирная жизнь. Мы надеемся, что спецоперация будет продолжаться, и у нас появится возможность помогать соседним областям».