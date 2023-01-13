Херсонские ждуны на освобождённой территории сидят на мешках с гривнами

На рынках Херсонской области мешками изымают гривну, приготовленную для оказания помощи ВСУ.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в прямом эфире на канале «Крым24» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«С 1 января гривна официально запрещена к расчёту, разрешено банкам принимать гривну, меняя на рубль 1 к 1,25, – пояснил он. – Но, тем не менее, те «ждуны», которые есть на территории, которые надеются, верят, что украинская армия придёт к ним, они как финансировали через гривну, так и продолжает это делать. Сейчас, при инспектировании объектов на рынках в некоторых точках мешками эту гривну изымают».

Сальдо считает, что нет смысла отправлять заукраинцев и «ждунов» на подконтрольную Украине территорию.

«Есть такая практика в Запорожской области, но она нам не совсем подходит, потому что всех, кого отпустили и отправили, они все равно свои гадости не перестанут делать и буду продолжать это делать. Я считаю, что всех таких надо сажать без оглядки и быстро, пусть посидят. А когда наступит мирное время, всех их вывести на принудительные работы, как после Великой Отечественной войны на восстановление разрушенного при их помощи народного хозяйства и экономической системы. Вот такое у меня отношение к этим людям», – подчеркнул Сальдо.

По его словам, оставшиеся в Херсоне сторонники ВСУ уже получили не то, чего ожидали. И даже осознали, что ждать не стоило.

«Гуманитарная катастрофа грозит больше не людям, а инфраструктуре, она сейчас разрушается самими же освободителями. Они работают такими методами, которые цивилизованными называть нельзя. Технологии войны вернулись к тому, когда были тачанки с пулемётом Максим. Вот сейчас такие мобильные пикапы, на которых стоят миномёты и пулемёты. Они ездят по городу, постреляли и уехали. На ночь не остаются, опасаются», – уточнил глава Херсонщины.

Город Геническ, по его оценке, напротив, сейчас похож на классические Нью-Васюки как у Ильфа и Петрова.

«Очень активно и в большом количестве сейчас там открываются государственные организации, федеральные службы появляются, потому что мы формируем структуру властных полномочий, которые существуют на территории всей России. Поэтому все инвесторы, строители, банкиры, и город живёт в пробках, машин много, и рынки работают. На рынках все по-прежнему, икра и все, что соответствует нашему краю, и во всем чувствуется приближение активной деловой весны», – заверил Сальдо.

Еще большую активность он прогнозирует по окончании строительства новой автострады, которая свяжет Джанкой и Ростов, а по сути станет кольцевой дорогой вокруг Азовского моря.

«Будет лучше логистика при реализации плана и задания, которое дал президент РФ. Это будет автострада Джанкой – Ростов, которая соединит «Тавриду» и замкнута по кругу. Чонгар – Геническ – Мелитополь – Мариуполь – Бердянск – Ростов», – пряснил врио губернатора Херсонской области и уточнил, что это будет двухполосная автострада.