Херсонский аэропорт расширяет взлётную полосу для тяжёлой военной авиации

24.12.2021  15:51 (Мск), Херсон,
Игорь Шаповалов.  
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Дзен, НАТО, Украина, Херсон
Новости Украины

Херсонский аэропорт планирует в этом году закончить расширение взлётно-посадочной полосы, чтобы уже в марте 2022-го «принимать современные самолёты». Однако есть мнение, что эти работы ведутся для приёма натовской авиации.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Херсонский аэропорт планирует в этом году закончить расширение взлётно-посадочной полосы, чтобы уже в марте...

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В сюжете работающего на западные гранты канала «Общественное. Херсон», отмечается, что общая стоимость работ в аэропорту – 530 млн гривен, финансирование поступило из госбюджета. Из этих денег 440 млн уходит на взлетно-посадочную полосу, 48 млн на свето-сигнальную систему и 42 млн на навигационную. По словам замдиректора аэропорта Анатолия Ткача, взлётно-посадочную полосу удлинили на 100 метров (теперь она длиной 2 600) и расширили на 3 метра – до 45 м.

Ткач подчеркнул, что полосу увеличили для того, чтобы иметь возможность «принимать современные самолеты». В данный момент аэропорт проходит переговоры с несколькими авиакомпаниями о возобновлении сотрудничества. Планируются рейсы на Австрию, Польшу и Турцию.

Взлетно-посадочная полоса Херсонского аэропорта готова на 95%. Сейчас стройка приостановлена из-за мороза. По словам Анатолия Ткача, аэропорт возобновит свою работу в начале марта 2022-го года.

Комментируя ситуацию, Алексей Журавко скептически оценил слова замдиректора Херсонского аэропорта об исключительно мирных целях данных работ.

«Эта взлётно-посадочная полоса может использоваться для приёма военно-транспортных самолётов категории D. Судя по всему, именно для этого её и делают.

Что касается приёма пассажирских самолётов, я не думаю, что это для увеличения пассажирских потоков. Мы знаем, что на Украине есть другие, более современные и лучше оснащённые аэропорты – и Киев, и Жуляны, и Днепропетровск, Львов, Харьков, Одесса и так далее.

Однако для военных и провокационных действий, конечно, Херсонский аэропорт подходит. Скорее всего, ремонт взлётно-посадочной полосы для этого и делается, а прикрываются, что эта будет мирная пассажирская авиация», – подчеркнул политик.



При этом есть также мнение, что одной из целей модернизации аэропорта в Херсоне является попытка переманить часть туристического потока из находящегося под санкциями Крыма из числа владельцев украинских паспортов с безвизом.

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