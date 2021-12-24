Херсонский аэропорт расширяет взлётную полосу для тяжёлой военной авиации

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Новости Украины

Херсонский аэропорт планирует в этом году закончить расширение взлётно-посадочной полосы, чтобы уже в марте 2022-го «принимать современные самолёты». Однако есть мнение, что эти работы ведутся для приёма натовской авиации.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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В сюжете работающего на западные гранты канала «Общественное. Херсон», отмечается, что общая стоимость работ в аэропорту – 530 млн гривен, финансирование поступило из госбюджета. Из этих денег 440 млн уходит на взлетно-посадочную полосу, 48 млн на свето-сигнальную систему и 42 млн на навигационную. По словам замдиректора аэропорта Анатолия Ткача, взлётно-посадочную полосу удлинили на 100 метров (теперь она длиной 2 600) и расширили на 3 метра – до 45 м.

Ткач подчеркнул, что полосу увеличили для того, чтобы иметь возможность «принимать современные самолеты». В данный момент аэропорт проходит переговоры с несколькими авиакомпаниями о возобновлении сотрудничества. Планируются рейсы на Австрию, Польшу и Турцию.

Взлетно-посадочная полоса Херсонского аэропорта готова на 95%. Сейчас стройка приостановлена из-за мороза. По словам Анатолия Ткача, аэропорт возобновит свою работу в начале марта 2022-го года.

Комментируя ситуацию, Алексей Журавко скептически оценил слова замдиректора Херсонского аэропорта об исключительно мирных целях данных работ.

«Эта взлётно-посадочная полоса может использоваться для приёма военно-транспортных самолётов категории D. Судя по всему, именно для этого её и делают. Что касается приёма пассажирских самолётов, я не думаю, что это для увеличения пассажирских потоков. Мы знаем, что на Украине есть другие, более современные и лучше оснащённые аэропорты – и Киев, и Жуляны, и Днепропетровск, Львов, Харьков, Одесса и так далее. Однако для военных и провокационных действий, конечно, Херсонский аэропорт подходит. Скорее всего, ремонт взлётно-посадочной полосы для этого и делается, а прикрываются, что эта будет мирная пассажирская авиация», – подчеркнул политик.

При этом есть также мнение, что одной из целей модернизации аэропорта в Херсоне является попытка переманить часть туристического потока из находящегося под санкциями Крыма из числа владельцев украинских паспортов с безвизом.