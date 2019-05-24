Херсонский райцентр после Майдана превратился в руины

24.05.2019, Херсон, Владимир Гладков

Экс-нардеп Украины Алексей Журавко до Майдана помог многим херсонским инвалидам получить хорошее жильё и обеспечил их работой, однако после «Революции достоинства» они все оказались никому не нужны.

Об этом в соответствующей видеозаписи на странице Facebook херсонского блогера Кирилла Стремоусова рассказал инвалид 1 группы Александр Дмитро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Он сам позвонил, нашёл нас, пригласил сюда, в Цюрупинск. Здесь были развалины, общежитие такое, бурьяны выше крыши. Хлебозавод здесь рядом, за углом, он построил, довёл до ума, и предложил работу здесь рядом. Мы несколько раз приезжали, когда делалась реконструкция, строительство. Нам понравилось.

Пока он здесь был – была работа, всё двигалось, шевелилось. После того, как он был вынужден уехать, всё развалилось. Вы сами знаете, что таких, как мы, нигде не берут, никому это не надо, сейчас я без работы. Вот была проблема, было сложно зимой, попросили субсидию, наши местные власти отказались, сказали – не положено. С Алексеем было веселее. Конечно, хотели бы, чтобы он вернулся», – сказал он.

В свою очередь, жена Александра Дмитро показала подаренную Алексеем Журавко квартиру и рассказала, как экс-нардеп помог ей провести несколько дорогостоящих операций.

«Мы зашли сюда, и здесь всё было – мебель и всё остальное – заходи и живи. Мы даже глазам свои не поверили.

Алексей для меня сделал очень много. Благодаря этому человеку я сейчас хожу. Он мне помог сделать очень дорогостоящие операции, благодаря ему я сейчас передвигаюсь на ногах», – добавила она.

Также Кирилл Стремоусов показал парк в центре города, некогда построенный благодаря Алексею Журавко, а сейчас заброшенный и разворованный вандалами.

«Мы сейчас находимся в центре микрорайона Алёшки, где вот такой пустырь был в 2006 году, и трудами тогдашнего депутата Украины Алексея Журавко было всё вычищено, вырезано, и был создан парк, который сегодня превратился в такие заросли», – сказал он.

Также блогер показал царящий в центре города упадок – уничтоженное освещение, спиленные деревья, сломанные лавки, а также разворованный на металл памятник в честь создания города Цюрупинск.