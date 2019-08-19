Херсонский суд арестовал судно, снабжавшее топливом Черноморский флот РФ

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры несуществующей АР Крым на решение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна “Мария”, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры несуществующей АР Крым.

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“Решение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что 10 августа “в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне “Мария”.

В июне 2015 года это же судно, но под названием “Вилга”, как отмечается, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

13 августа Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины и прокуратуры несуществующей АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России. После чего ведомство подало апелляцию и выиграло ее.