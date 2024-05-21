Херсонский священник призвал разделить ждунов на идейных и заплутавших

Процедура «фильтрации» на границе Крыма и Херсонской области должна быть изменена и выстроена таким образом, чтобы не занимала длительное время, а у пограничников были списки с возможными экстремистами и террористами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший херсонский священник, поддержавший Россию, протоиерей Геннадий Шкиль, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Шкиль недавно съездил в Херсонскую область и вернулся в Крым, своими впечатлениями от процедуры проезда через админграницу он поделился в блоге.

«Мы обратили внимание, что не только на украинских номерах, а и кто выезжал на херсонских с российскими номерами, – идет так называемая фильтрация. Всех зовут на собеседование. И собеседование, конечно, такое. Во-первых, час ждали, несколько кабинок работает… Я понимаю смысл этого – проводятся действия, которые, – ну в Шереметьево они уместны, потому что едут много людей, среди них могут быть террористы, но в Херсонской области, там нет сообщения с правым берегом. Оттуда никто не может, с правого берега, приехать в Крым. Какие-то «спящие», – может быть, но уже давно, я так понимаю, и у ФСБ, и везде есть списки, народ уже успешно друг друга сдал. Да и за это время уже сами они разобрались, кто где, на чьей стороне… Есть неприятный осадок – есть люди, как я, – я за Россию был, есть и буду, и есть, которые против России – есть и будут, их не исправить. А есть люди колеблющиеся, которые смотрят, что и как. И эти ситуации ничего хорошего, положительного в картину не добавляют. Если вы хотите проводить фильтрацию – у вас есть базы, вы проводите досмотр автомобилей – без проблем, раскручивайте колеса, смотрите шины, что ничего не спрятано – это да, я согласен. Если что-то подозрительное – зовите туда», – рассуждал протоиерей.

Священник также призвал не наказывать жителей Херсонщины, которые ставили «лайки» под сообщениями антироссийских деятелей Украины:

«Но не все же они террористы. Кто-то когда-то что-то лайкнул. Есть такие ситуации, когда волонтер какой-то украинский что-то опубликовал – и человек лайкнул его там, находясь за границей. При том, пост не обязательно такой, что за Украину – просто: «Собираем деньги», кто-то заболел или что-то такое. Он лайкнул, а этот волонтер, оказывается, очень упоротый и так далее. Он лайкнул, посмотрели: «А, ты за этого волонтера – давай, возвращайся назад».