Херсонский выпускник стал крымским министром

24.05.2022  12:35 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Местная власть, Сельское хозяйство, Херсон


В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства. Им стал Юрий Мигаль, который перешел работать в правительство с поста главы профильного комитета Госсовета Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мигаль закончил Херсонский сельхозинститут и дальше работал по специальности на разных предприятиях на севере Крыма.

В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства. Им стал Юрий Мигаль, который перешел работать...

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С должности управляющего КФХ «Хлебороб», где проработал 10 лет, перешел на пост руководителя Раздольненского района. Оттуда в 2019 году пошел на выборы в парламент Крыма по своему округу от «Единой России». После избрания стал председателем аграрного комитета.

Накануне депутаты проголосовали за освобождение Мигаля от поста председателя и депутатского мандата по его собственному желанию. Новым главой комитета стал Василий Рогатин, а Мигаль перешел в Минсельхоз, который прежний руководитель Андрей Рюмшин покинул полгода назад.

Аграрная отрасль определена для Крыма стратегической.

После возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу площади пахотных земель увеличатся кратно, включая зерновые посевы.

Готовую продукцию ждут в Сирии, которая рассчитывает получать из Крыма до 1,5 миллионов тонн зерна, тогда как весь урожай зерновых на полуострове максимально достигает 1,2 миллионов тонн.

Кстати, на посту управляющего в крестьянско-фермерском хозяйстве Мигаль занимался выращиванием зерновых культур, и только за прошлый год «Хлебороб» получил 200 миллионов рублей чистой прибыли, увеличив доход в 1,5 раза.

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