Херсонских учителей заставляют учить по несуществующим украинским учебникам

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть перевела среднее образование с сентября этого года на «мову», но так и не обеспечила школы украиноязычными учебниками.

Об этом в своем видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады от Херсона Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Херсоне в школах не хватает учебников на украинском языке. После того как школы перевели на украинский язык, в школах возник вопрос как учить детей, особенно старших классов, так как сами учителя таких предметов как химия, физика, и так далее, сами не знают языка. И связано это с тем, что в быту украинский язык для них понятен, а в процессе обучения этих знаний не хватает, так как министерство образования не обеспечило школы Украины учебниками по химии, физике, математике и т. д. на украинском языке.

Так как в этих дисциплинах используется специальная терминология, которая даже не имеет еще аналогов на украинском языке. Получается, принудительно заставляют обучать тому, чего даже еще и нет! А само Министерство образования Украины не знает даже какие учебники давать школам, и как их переводить на украинский язык, обеспечив соответствующей терминологией, не искаженной и понятной во всех странах.

Получается, что могут обучать так, что после этого, «выученных» неуков никто в мире не поймет. И что от этого выиграет сама Украина?», – заявил Журавко.