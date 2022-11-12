Херсонское эхо: в Киеве анонсируют удары по Крыму дальнобойными американскими ракетами

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Новости Украины

После отступления российской армии из Херсона Украина не пойдет на переговоры с Москвой, а Запад лишь усилит военную поддержку киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-министр обороны Украины, глава правления Центра оборонных стратегий Украины Андрей Загородник.

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Он считает, что пока рано говорить, что после Херсона у ВСУ «открывается дорога» на Крым.

«Но уже многие аналитические издания сказали, что дорога на Крым находится под возможностью нанести огневое поражение. Это верно», – сказал Загороднюк.

По его словам, «здесь снова поднимается вопрос об ATACMS», американских ракетах для «РСЗО Хаймарс» дальностью в 300 километров.

«Теперь совершенно точно можно защитить, почему они нужны, почему они однозначно являются операционной необходимостью и почему нам наши партнеры должны предоставить их. Даже ведущие аналитики и издания снова говорят о том, что нужно их поставлять, потому что есть очень четкий операционный план, как их применять на крымском направлении», – отметил эксперт.

Кроме того, он уверен, что Запад не станет давить на Украину по поводу переговоров с Россией.

«Политики могут орать и, кстати, это уже делается. Сейчас очень сильно в печати среди высказываний политиков, лидеров общественного мнения, даже духовных лидеров, постоянно идут призывы к переговорам. Переговоры — это отдельная тема. Представить себе документ, который может быть подписан в ходе таких переговоров, очень трудно, если вообще возможно», – полагает экс-министр.

Собеседник издания призвал отделять публичную политическую составляющую, которая была под влиянием выборов, и военно-политическую.

«В военно-политической составляющей сейчас все более или менее стабильно. У нас есть четкое понимание наших партнеров, что нужно продолжать поддерживать Украину. Оно никак не менялось. Конечно, успехи в Херсоне только усилят этот месседж, потому что всегда хотят поддерживать побеждающих. Поэтому я уверен, что это будет продолжаться, и мы увидим новые образцы оружия, вооружения и военной техники», – резюмировал Загороднюк.