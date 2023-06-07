Херсонскому земледелию нанесён огромный ущерб – мэр Новой Каховки

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Благодаря профессионализму работников «Росатома» самых катастрофичных последствий подрыва Каховской ГЭС удалось избежать, однако херсонскому сельскому хозяйству нанесён огромный ущерб.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались последствиями подрыва Каховской ГЭС для региона, в том числе и ситуацией на Запорожской АЭС, которая сильно зависела от обмелевшего водохранилища.

«Представители Росатома работают [на Запорожской АЭС] круглосуточно, ситуацию держат под контролем. Именно там ситуация контролируется, хотя она, конечно же, напряжённая. Говорить, что ничего страшного не произошло – мы плохо себе представляем, какие нас ожидают последствия после того, как схлынет вода. Вы ж понимаете, что 70 лет существовало это Каховское море, русло Днепра совершенно изменится. Это только экологическая составляющая», – сказал Леонтьев.

Он добавил, что теракт нанёс сильный удар по сельскому хозяйству региона, который со времён Советского Союза славился своим плодородием.

«Очевидно, что вынесло огромное количество мусора и всего остального. Ниже по течению огромное количество полей затоплено. Подорваны возможности работы мелиоративной системы, которая создавалась многими десятилетиями, и юг Херсонской и Запорожской областей ведь славились своими урожаями именно потому, что была обеспечена поставка воды на поля. А сейчас мне трудно сказать, каким образом это делать. Конечно, мы выдержим. И мы будем искать возможности – как обеспечить поставку воды на поля. Но это дело не одного дня», – добавил мэр.