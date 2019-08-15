Херсонскую область хотят подчинить военной администрации

15.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия в Херсонской области на границе с Крымом выполняет те же задачи, что и ВСУ на Донбассе в районе линии соприкосновения с ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «ПИК» заявил украинский волонтер-майданщик, шоумен Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мочанова, нынешний вариант Конституции был создан в результате сговора коммунистов и националистов, к которому не имеют отношение украинские граждане.

«Луганская и Донецкая области имеют военно-гражданские администрации. Точно такая же администрация должна быть и в Херсонской области. Потому что задачи, которые выполняют вооруженные силы в Херсонской области на границе с временно оккупированным Крымом, ничем не отличаются от задач, которые выполняют вооруженные силы в Донецкой и Луганской области на стыке с временно оккупированными территориями.

Это: вырыть капониры, выехать на чужое поле, поставить боевую технику, подготовить себе тир, стрелять, проводить учения. Если в Донецкой и Луганской области люди понимают, почему это, то наш опыт 15-16 годов выхода в Херсонскую область под Геническ, Новоалексеевку, говорит о том, что если бы не местные, авторитетные люди, которые могли объяснить народу, чем закончится противодействие армии, могло бы быть точно также, как в Славянке весной 2014-го: «Че вы сюда приперлись? Мое поле, моя дорога, не хочу, чтоб вы здесь были». А задачи те же самые.

А даже не за речкой, а за мнимой границей – враг. Враг коварный, который не спит, который готов в любой момент поднять заваруху, оттяпать себе еще какой-то кусочек территории. Может, кто-то в Геническе и хочет, чтобы его оттяпали, абсолютно не исключено. Но туда пришла армия и там должен быть военный начальник, с которым согласовываются гражданская и военная жизнь», – заявил Мочанов.