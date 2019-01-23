Херсону предрекли возвращение в состав России

23.01.2019, Херсон, Владимир Гладков

В Херсоне во вторник замёрзшие моряки-курсанты с трудом и без удовольствия изображали радость по случаю фальшивого праздника «День соборности Украины».

Об этом в своем блоге рассказал экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Морозным утром 22-го января завхозу Херсонского морского экипажа довелось открывать складское помещение для обеспечения очередной акции флагами Украины и древками для них. Курсантам мореходных учебных заведений города Херсона пришлось утром сменить относительно теплые аудитории своих учебных помещений на прогулку по холодному и промерзшему городу. Для Херсона температура 7 градусов мороза – это почти стихийное явление.

Спешащие по делам херсонцы неожиданно попали в непроездные пробки центра города, так как полиция перекрыла улицы к проспекту Ушакова в районе площади Свободы для обеспечения прохода около сотни курсантов-моряков. Это многим доставило нервозности в связи с непредвиденной остановкой в движении. Хотя в обычный день они незаметно и без проблем для всех могли бы пройти и по тротуарам», – отметил политик.

«Но, на радость попавшим в западню автомобилистам, движение курсантов мореходных заведений к месту проведения акции и назад было недолгим. Проинструктированная пара преподавателей, в присутствии представителя отдела внутренней политики Херсонской облгосадминистрации, построили немногочисленную колонну курсантов у постамента снесенного 22 февраля 2014 года памятника Ленину. Теперь он обклеен фотографиями упокоенных «Небесной сотни Майдана». Какой-то мужичок быстро зачитал вынутую из кармана записку, из которой стало понятно, что сегодня 100-летняя годовщина Акта воссоединения УНР и ЗУНР. После этого курсанты сценарно похлопали в перчатки и трижды прокричали бандеровское приветствие СУГС: «Слава Украине. Героям слава!». И это при том, что Украина с каждым днем приходит во все более жалкое состояние, что у многих язык не поворачивается славить приходящее в упадок и убогое.

По лицам курсантов было видно, что мероприятие им не совсем интересно, так как их куцые бушлаты и туфли на тонкой подошве физически не позволяли им долго находиться на свежем, морозном воздухе. Из-за этого мероприятие длилось не более 15 минут. Так что у власти не получилось организовать и провести помпезную акцию. Все выглядело убого и жалко, как и все в последнее время», – добавил политик.

Журавко считает, что истинным «Днем соборности» Украины могли бы стать годовщины присоединения территорий к УССР, поскольку «общая площадь в границах УНР-ЗУНР тогда в несколько раз была меньшей, чем площадь современной Украины».

«Проведя декоммунизацию, бандеровская власть Украины открещивается от всего, что было в нашей истории вчера. Значит, можно ожидать, что вскоре большая часть Украины может отойти к Российской Федерации, которая во всех всемирных организациях выступает законным правопреемником СССР», – прогнозирует политик.