Херсону предстоит экономическая денацификация, – Уралов

Новости Украины

С момента подписания евроассоциации Украина умудрилась угробить все плодородные земли, отдав их для варварской эксплуатации агроолигархами. Многие из них были спонсорами АТО, а потому сейчас должны подвергнуться «экономической денацификации».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Херсонскую область нам уже оставили. Я погрузился в анализ сельхоз производства, именно сельского хозяйства в Причерноморье и Приазовье. На самом деле, мы рассуждаем о плодородной земле, а все не так хорошо. Потому что с момента подписания евроассоциации они умудрились угробить даже эту плодородную землю. За эти 8 лет полностью изменилась структура сельхоз производства», – рассказал Уралов.

По его словам, государство полностью ушло из сельского хозяйства, после чего начали образовываться крупные феодальные агрохолдинги.

«Теперь 80 процентов экспорта – это продукция с наименее добавленной стоимостью, то есть это зерновые и то, что называется, масличные. Это привело к тому, что в структуре производства образовалось нищее крестьянство, государство полностью ушло из сельского хозяйства, и образовались крупные агрохолдинги, фактически феодальные», – подчеркнул политолог.

Он отметил важность проведения «экономической денацификации» предприятий, с помощью которых агроолигархи финансировали войну против Донбасса.

«Мы имеем самый важный процесс, который мы не должны упускать – это экономическая денацификация. Потому что крупнейшие владельцы банка земли украинской – это спонсоры «АТО» и всего, что происходило, это всё компаньоны Порошенко, все эти «Мироновские хлебопродукты», все агроолигархи. Это все люди, которые финансировали войну против Донбасса, они были в этом заинтересованы, потому что они уничтожали еще конкурентов, потому что там были другие агропроизводители», – отметил Уралов.

Для примера он сравнил Краснодарский край и Херсонскую область –похожие по своей структуре регионы, с достаточным доступом воды и развитой оросительной системой.

«Если сейчас говорить о доходности одного гектара, у нас в Краснодарском крае в районе 51 миллион рублей, в Херсонской области 7,2 миллиона рублей… Но там (в Краснодаре, – ред.) за последние 15 лет у нас изменилась структура производства. Если в 2017 году мы свинину импортировали, то уже в 2019 году мы вошли в топ пять мировых производителей… С местными производителями нужно разобраться – а они вообще участвовали в этом всём скотстве на протяжении восьми лет? Потому что есть нацисты, на них важна ответственность, но спонсоры – это ещё более важная ответственность. Потому что они решали свои экономические вопросы, они ещё и воровали урожай друг у друга с помощью этого всего, и когда мы погрузимся на уровень регионов, мы увидим этих спонсоров. А ещё в освобождающиеся земли. Потому что эти сотни тысяч гектар, которые у этих феодалов. Их надо забирать. Если мы просто отнесёмся формально, это будет запустение. Нам их надо подключать на наши крупные агрохолдинги», – предложил эксперт.