Британский министр обороны Джон Хили во время выступления в парламенте упомянул погибшего на Украине 9 декабря капрала-спецназовца Джорджа Хули, объявив его борцом «за дело мира и свободы».

Согласно официальной информации, англичанин отправился к Бандере при испытании нового оружия, — какого именно не уточняется. В СМИ была информация, что капрал погиб во время встречи с ВСУшниками.

