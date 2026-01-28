Хили скорбит по Хули. В британском парламенте оплакивают ликвидированного на Украине спецназовца
Британский министр обороны Джон Хили во время выступления в парламенте упомянул погибшего на Украине 9 декабря капрала-спецназовца Джорджа Хули, объявив его борцом «за дело мира и свободы».
Согласно официальной информации, англичанин отправился к Бандере при испытании нового оружия, — какого именно не уточняется. В СМИ была информация, что капрал погиб во время встречи с ВСУшниками.
«Он погиб на Украине в прошлом месяце за дело мира и свободы. Он с честью и достоинством служил нашей стране. По словам одного из его товарищей, с которым я разговаривал в этом месяце, он был лучшим парнем из всех, с кем ему доводилось служить.
Когда пару недель назад в Киеве я встретился с президентом Зеленским, я сказал, что надеюсь, он воспримет трагическую гибель капрала Хули как подтверждение того, что мы в Великобритании готовы направить лучших из лучших на помощь его стране.
Британия продолжает оставаться ближайшим и самым надёжным союзником Украины. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
А для безопасной Европы необходима сильная Украина. Как министр обороны, я могу подтвердить перед этим комитетом, что наша миссия продолжается. Поддержите борьбу сегодня, обеспечьте мир завтра», — пафосно объявил Хили.
