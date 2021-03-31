Хиллари Клинтон в большой обиде на Большой театр

31.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Сложно переоценить мировое значение и авторитет русского Большого театра.

Об этом на заседании Совета Федерации рассказал гендиректор Государственного академического Большого театра России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Урин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«27 марта мы праздновали Международный день театра, и самое главное, что на следующий день мы праздновали 245 лет Большому театру. Мой предшественник водил по зданию тогда ещё не реконструированного Большого театра Хиллари Клинтон. И имел неосторожность сказать, что возраст Большого театра, пусть ненамного, но больше, чем возраст США. Хиллари очень обиделась.

На самом деле, таких культурных институций в мире (не музеев, которые сохранила история, а живых культурных институций, связанных с искусством) не так много. И действительно, если мы говорим о мировом значении Большого театра, то это точно так», – сказал Урин.

В подтверждение своих слов он рассказал ещё одну историю.

«Я отдыхал на Севере Франции и заехал в маленький-маленький посёлок, мы с супругой сели пообедать в ресторане. С нами был представитель посольства, общались по-русски.

Возле нас вертелся какой-то человек, потом в середине обеда он подошёл, сказал: вы русские? – да, мы русские. «Вы знаете, я никогда не был в России, я в России знаю Большой театр и Путина». Он не был в России, он не видел Большого театра, но что существует Большой театр, он знает», – подытожил деятель искусств.