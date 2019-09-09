Хилые молдавские банки мстят более успешным приднестровским коллегам

09.09.2019, Москва, Елена Острякова

Массовое закрытие счетов приднестровских предприятий в банках Молдавии может быть местью за массовое открытие счетов молдавскими предприятиями в Приднестровье.

Это связано с постоянными скандалами, которые сотрясают банковскую систему Молдавии.

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К примеру, дело о «ландромате» или кража миллиарда.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил вице-президент Союза аграриев, промышленников и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многие молдавские граждане не доверяют своей банковской системе. Недаром же мы расширяем дорогу на бендерском направлении.

Молдавские граждане едут сюда не только для того, чтобы любоваться красотами нашего прекрасного края.

Они открывают счета в наших банках, и это вызывает оскомину у банковской системы Молдовы», – делает вывод Чебан.

Молдавские банки массово закрывают счета крупнейших приднестровских предприятий, ссылаясь на «риск отмыва денег и финансирования терроризма».

Напомним. около 400 приднестровских компаний имеют счета в лицензированных банках Молдовы. В том числе, крупнейшее предприятие республики Молдавский металлургический завод (ММЗ).