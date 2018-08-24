24.08.2018, Донецк, Александр Гусар
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Донбасс, Украина, Экономика

Химический гигант ДНР запустил два новых цеха



В ДНР на крупнейшем химическом предприятии «Стирол» запустили два вспомогательных цеха, необходимых для производства аммиака и карбамидных удобрений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Присутствовавший на запуске министр промышленности и торговли Республики Алексей Грановский отметил важность данного шага для восстановления всего цикла производства на предприятии.

«Сегодня мы с успехом завершили очередной этап поэтапного запуска завода «Стирол». Запущены два цеха: цех водоподготовки и парокотельный цех. Это были самые проблемные участки при запуске, потому что завод стоял около 4 лет, и поэтому основные паропроводы и водоводы фактически пришли в полную негодность. Были заменены десятки километров труб, и сегодня мы запускаем два этих цеха. С их запуском пар будет подаваться в объединённый аммиачный цех, начнётся производство аммиака и соответственно через короткий промежуток времени производство аммиачной селитры и карбамида», – отметил он.

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Директор госпредприятия «Стирол» Максим Чепак также добавил, что на восстановление данного производства ушло более полугода и часть оборудования пришлось полностью заменить.

«На данный момент всё оборудование, которое здесь есть, находится в стадии эксплуатации. Были закуплены и полностью заменены фильтры. На восстановление данного отделения ушло более 4 месяцев, а в целом на восстановление парокотельного цеха у нас ушло больше чем полгода», – отметил руководитель предприятия.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» рассказывал о том, что ДНР постепенно возрождает свою экономику. Так, на этой неделе в столице ДНР презентовали первый трамвай собственного производства.

Российский политолог Денис Денисов уверен, что это – свидетельство того, что машиностроители ДНР готовятся к выходу на российский рынок.

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