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Во время прошлогодних боев за освобождение Соледара и Артемовска украинские боевики начали угрожать российским военным применением химического оружия. Первой применившей боевую химию в СВО была отдельная тактическая группа аэроразведки «Птахи Мадяра», выпустившая накануне видеоролик, на котором её главарь Роберт Мадяр хвастался подготовленными для сброса с беспилотников химическими зарядами.

Вскоре из Артемовска поступили первые факты химических атак против российских военных. Как стало известно, бандеровцы применили хлорциан – реагент, производная синильной кислоты (сильного яда), используемый в производстве лакокрасочных и других изделий бытовой химии. Впервые боевое применение этой дряни было зафиксировано на фронтах Первой Мировой войны.

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Хлорциан относится к категории отравляющих веществ раздражающего действия, способного пробить угольную шихту противогаза. То есть, для эффективной защиты необходимо оснастить противогазы специальными фильтрами.

Украинцы хвастались использованием дронов для сброса химоружия Применение отравляющих газов в Первую мировую

Далее факты химических атак ВСУ на наших военных посыпались, как из рога изобилия. С фронта приходили сообщения, впоследствии подтвердившиеся, о том, как всушники специально сажали вблизи линии российских окопов обработанные токсинами квадрокоптеры, трогать которые незащищенными руками было опасно для жизни.

В нарушение всех правил ведения войны, украинские террористы применяли химоружие против наших военных в замкнутых помещениях, где затруднена вентиляция, в точности повторяя поведение своих американских хозяев во время уличных боев в Мосуле. Там, где американцы не могли выбить иракских защитников с занимаемых позиций, они применяли полицейский газ, способный убить человека в закрытых помещениях.

Еще раньше были зарегистрированы попытки отравления российских военных через продукты питания. 19 августа 2022 года у группы российских военных было обнаружено отравление. Как установила аккредитованная ОЗХО химико-аналитическая лаборатория Министерства обороны РФ, анализ биомедицинских проб и продуктов питания показал наличие в них BZ (включен в Список 2 химических токсинов КЗХО) и EA 3176 – воздействующих на психику отравляющего веществ, синтезированных в Эджвудском арсенале – главной базе и исследовательском центре химических войск США.

Интересно, что информация о доставке американцами BZ, CZ и других отравляющих веществ в оккупированный укронацистами Краматорск прошла в СМИ.

Необходимо заметить, что синтезировать BZ на кухне, в школьной или любительской химической лаборатории не получится – для этого необходимы специальные знания в области боевой химии и хорошо оборудованные помещения.

Запрещённые ОВ боевики киевского режима применяют на фронте регулярно. Один из первых таких случаев был зафиксирован в Запорожской области, в районе населённого пункта Васильевка. ВСУ удалось отравить группу наших солдат, которым потребовалась госпитализация.

Применение ВСУ кустарных боеприпасов с хлорцианом против российских военных было зарегистрировано 8 февраля 2023 года, а 16 февраля 2023 года ВСУ было зафиксировано поражение наших военных неизвестным ОВ, вызвавшим сильную резь в глазах вплоть до слепоты, слезотечение, рвоту, тошноту, головную боль. Химический анализ проб биоматериала у военнослужащих показал отравление синильной кислотой (включена в Список 2 химических токсинов КЗХО).

7 и 21 апреля в районе поселка Первомайское (17 км северо-западнее Донецка) были зарегистрированы факты сброса с квадрокоптеров ВСУ химических гранат с маркировкой «Терен-6», произведенными киевским НПП «Эколог», содержащих ОВ раздражающего типа.



В начале июля 2023 года украинские боевики выложили видео, о том, как их беспилотник сбрасывает химические боеприпасы на двоих русских бойцов, один из которых пытался спасти раненого товарища, двигаясь по грудь в воде в мелком канале. Камера дрона во всех подробностях запечатлела, как у нашего бойца начались судороги, быстро перешедшие в тремор, после чего он утонул. Авторы ролика буквально смаковали смерть нашего воина, наложив на видеоряд украинскую песню…

15 июня 2023 года, в разгар «контрнаступа», ВСУ под Работино атаковали российских военных БПЛА-камикадзе, начиненным смесью раздражающих ОВ — хлорпикрином и хлорацетофеноном. 3 и 8 августа, опять же, под Работино, украинские боевики применили против российских военных боеприпасы с начинкой из хлорпикрина. Факт был установлен на основании анализа осколков боеприпасов в аккредитованной ОЗХО лаборатории Минобороны РФ.

1 февраля 2024 года военкор «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил:

«В ходе зачистки недавно захваченных позиций на донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения захвачены и газовые гранаты. Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия».

Военкор сообщает, что газовые гранаты, захваченные нашими военными, были марки «Терен-6», которые используется украинскими специальными полицейскими подразделениями. Порошковая граната в пластиковом корпусе, может быть легко переделана на другие химические вещества. Например, на летальное ОВ.

Допрошенные пленные всушники сообщили, что обращению с подобными боеприпасами их научили химики. Они предупредили, что после броска гранаты следует «держаться подальше». В результате взрыва образуется токсичный дым, который может парализовать человека. Кроме того, боевикам было рекомендовано применять две-три гранаты на одно укрытие, чтобы российские военные не успели дать отпор.

Полученные факты дают основания для вывода, что киевский режим и его вооруженные формирования полностью игнорируют требования КЗХО в части применения ОВ в ходе боевых действий. Не говоря уже о живодерских советах травить российских бойцов в укрытиях. Как и то, что для производства ОВ задействована химическая промышленность Украины. Высока вероятность, что ВСУ снабжают химическим оружием США и Великобритания, до сих пор не уничтожившие свои арсеналы ОВ, несмотря на принятые обязательства.