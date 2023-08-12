Хинштейн пожаловался президенту РФ на руководителей судебной системы Свердловской области

Елена Острякова .  
12.08.2023 02:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Несколько дней назад Россия была потрясена странным приговором екатеринбургского суда, который решил ограничиться штрафом в 7 тыс рублей для 56-летнего Александра Неустроева, издевавшегося над 11-летним мальчиком с символом Z на шапке.

После возмущения общественности по всей стране высказалась и Генпрокуратура РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несколько дней назад Россия была потрясена странным приговором екатеринбургского суда, который решил ограничиться штрафом...

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Там сообщили, что прекращенное судом дело Неустроева пересмотрят, «поскольку оно является циничным и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации».

Но буквально на следующий день стало известно еще об одном возмутительном судебном приговоре, на этот раз в Архангельске. Там Соломбальский районный суд постановил, что полицейский Александр Першин должен выплатить 36 тыс руб «активисту» Александру Рякову. В марте 2022 года правоохранитель задержал либерального пенсионера за то, что тот выкрикивал нацистский лозунг «Слава Украине».

Протокол составили по статье «дискредитация ВС РФ», но суд вернул его в полицию, не сочтя обоснованным и правильно составленным. Тогда Першин подал на Рякова гражданский иск за публикацию в YouTube видео с провокацией и задержанием заукраинца. Полицейский хотел взыскать компенсацию за моральный ущерб.

Соломбальский районный суд в октябре отказал правоохранителю во взыскании с Рякова компенсации в 50 тыс руб, а на днях взыскал с полицейского 35 тыс руб компенсации за плату адвокату.

«Сейчас все либеральные каналы и СМИ потирают руки и злорадствует. История похожа на какой-то бред и выдумку ципсо? А вот нет… Это российская реальность», – прокомментировал решения суда в своем тг-канале основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков.

В Екатеринбурге все тоже неоднозначно. Стало известно, что судья Ленинского райсуда Ирина Цыбульская, вынесшая скандальное решение по делу Неустроева, рекомендована на должность зампреда суда. Мнение Генпрокуратуры РФ, оспорившей решение, никого в столице Урала не смутило.

Возмущенный депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн уже направил обращения в Верховный Суд и Администрацию Президента о недопустимости этого назначения.

«Считаю, что таких судей, как Цыбульская, надо не повышать, а выгонять. А вместе с ней — и тех руководителей судебной системы Свердловской области, которые ее покрывают и продвигают», – написал Хинштейн.

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