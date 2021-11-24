Хинштейн: «Жертвой Рашкина стал не только лось»

24.11.2021  15:17 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Политика, Россия


Коммунист-браконьер Валерий Рашкин обвиняет своих старых друзей, с которыми он находился перед убийством лося, в том, что они намеренно сдали его «ФСБ и «Единой России».

Об этом политик заявил в интервью беглому журналисту Олегу Кашину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коммунист-браконьер Валерий Рашкин обвиняет своих старых друзей, с которыми он находился перед убийством лося,...

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«Это друзья, давнишние друзья. Я не заядлый охотник, но раз в год выезжал на протяжении 20-25 лет. Тяжело предполагать на людей, которых знаешь больше 25 лет. Горько и тяжело. Но ситуация, которая там сложилась, когда в одно мгновение появилось большое количество людей – от надзора да полиции. И плюс к тому, сказать, когда у тебя нет документа на руках, что все нормально. Это наводит на размышления, хотя не очень хочется в это верить», – сказал Рашкин.

Он утверждает, что в лесу под Саратовом, где он убил лося, находились «агенты ФСБ», а «провокация» против него предполагала убийство человека.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн не верит в то, что Рашкин поверил на слово друзьям о том, будто лицензия на отстрел лося получена.

«Объяснение о том, что он был уверен, что все документы в порядке, выглядит странно, потому что Рашкин – охотник с 22-летним стажем. Он в 99-м году вступил в общество охотников и рыболовов. Он регулярно ездит на охоту, а теперь говорит, что никогда раньше не видел лицензию. То есть, он все 22 года примерно так и охотился», – сказал Хинштейн в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Он считает, что Рашкин вынудил своих друзей лгать о том, что все они напились до беспамятства, а «трезвый» Рашкин вообще не охотился.

«Люди, находившиеся с Рашкиным на охоте, были вынуждены давать ложные показания, выгораживающие Рашкина, о том, что «он никуда не ходил, и все мы спали». Теперь он говорит, что он всех обманул и ходил на охоту. А с этими людьми-то что?  Они ради тебя, вероятно, по твоей просьбе врали, давали ложные показания. При этом  все они в протоколах подписались об ответственности.

В случае, если Рашкин будет привлечен к уголовной ответственности, и преступление будет доказано, это означает, что собутыльников Рашкина придется привлекать к ответственности. Жертвой Рашкина стал не только лось», – сказал Хинштейн.

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