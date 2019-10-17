Хипстеры Гончарука вместе с Аваковым получат пинок под зад

17.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Состав украинского Кабмина, возглавляемого Алексеем Гончаруком, сменится на более профессиональных исполнителей, часть из которых будет подконтрольна олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом в своем блоге заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, на внутреннем уровне в офисе президента недовольны работой Кабмина.

«Кабмин проработает в своем «технократическом» составе не более, чем полгода, максимум 9 месяцев. Если в информпространство попадают лишь отдельные признаки недовольства президента Зеленского и его офиса командой Алексея Гончарука, то на уровне «глубинного государства» бурление идет полным ходом.

Отголоски этих процессов – это, в первую очередь, слухи о назначении «настоящим» премьер-министром Валерия Хорошковского после того, как в политику «наиграется» «хипстерское» правительство Гончарука. Кроме того, вместе с «молодняком» исполнительную власть должен покинуть и «вечный» Арсен Аваков. Тот факт, что публично ему дали время до нового года в качестве испытательного срока – не более, чем очковтирательство для непосвященных», – пишет Карасев.

Политолог также подчеркивает, что решающим для Кабмина станет отопительный сезон и потеря контроля над украинской энергетикой.

«Маркером профнепригодности этого состава Кабмина может стать отопительный сезон. Хороший повод для того, чтобы выставить претензии Гончаруку и профильному министру Алексею Оржелю за потерю контроля над энергосектором. Если они вообще когда-то его имели.

О проблемах с углем, шахтерами, «поправке Геруса» по импорту электроэнергии из России и фактической «приватизации» Коломойским «Центрэнерго» можно прочитать у профильных экспертов. От себя добавлю: социальный взрыв на угледобывающих предприятиях – вопрос времени. Как и проблемы в энергосистеме под управлением «профессионалов», – отмечает политолог.

По информации Карасева, следующим министром энергетики станет подконтрольный олигарху Игорю Коломойскому депутат Верховной рады Андрей Герус.

«У Коломойского стремительно готовят Геруса на нового министра энергетики – это уже секрет Полишинеля. «Именная поправка» – ни что иное как технология повышения узнаваемости руками оппонентов. Более того, если оппозиционно настроенные политики видят в формуле «Герус=Коломойский» чистое зло, то сами «фигуранты», похоже, гордятся этой связью и готовы ее выпячивать чем дальше, тем больше. Ведь на ответственном посту министра не должно быть двузначностей, кто чей человек», – пишет Карасев.