«Хиросима» для Украины: что означает бенефис Зеленского на саммите G7

На этой неделе Зеленский был гиперактивен на международной арене, сумев выступить перед участниками Лиги арабских государств и перед главами стран «Большой семерки» в Японии. И, если бенефис хозяина Банковой перед арабской аудиторией можно считать среднеуспешным – там был важен скорее факт самого выступления (которое, к тому же, не все и слушали), а не его конкретные результаты, то с саммитом «Семерки» все иначе.

Надо признать, что у Зеленского есть все основания быть довольным мероприятием в Хиросиме. Получил он, конечно, не все, на что рассчитывал, но и в Киев вернется не с пустыми руками – есть, что предъявить посполитым в уже привычном пропагандистам режиме нон-стоп перемог.

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Среди бонусов и вкусняшек, доставшихся Зеленскому в Хиросиме – не только ставшее уже ритуальным хоровое заверение лидеров «Семерки» в том, что они «будут помогать Украине, столько, сколько нужно», – в переводе это значит отсутствие так тревожащего многих в Киеве временного горизонта, ограничивающего эту щедрую поддержку.

Самое же главное – вопреки опасениям скептиков, никакой усталости от Украины у Запада нет и в помине. Украинский вопрос в контексте противостояния с Россией был одним из главных, а вовсе не периферийным. И пускай это пока что аванс, но этот аванс для Киева – весьма обнадеживающий.

Понятно, что на Украине хватает своих алармистов, которые будут указывать на то, что в апреле прошлого года украинская тема звучала громче и сильнее, чем сейчас, но приземленный реализм вынуждает Банковую радоваться и тому, что дают. А дают немало.

В активе Зеленского и подтвержденная готовность США и союзников к передаче Киеву боевой авиации – от 50 до 70 бортов истребителей F-16, поставщиками которых станут Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. А это значит, что уже в среднесрочной перспективе – от нескольких месяцев до полугода – российская армия может лишиться одного из своих пока имеющихся на украинском ТВД относительных преимуществ – в воздухе.

Что же касается самих Штатов, то они, как следует из заявлений Госдепа, еще не приняли окончательного решения, передадут ли Украине свои F-16. С одной стороны, вроде, как и минус – пока же не дали – но сама лексика и постановка вопроса дают понять, что это уже не вопрос принципиальный, а вопрос процедурный. Иначе говоря, предмет обсуждения сейчас – не сама передача самолетов, а ее порядок и детализация.

Тут и очередной транш финансовой и военной помощи Украине, одобренный главами G7 – пусть и немного, всего-то несколько сот миллионов долларов, но и они лишними не бывают, а курочка, как известно, по зернышку клюет.

Наконец, сам Зеленский потешил свое эго, будучи не только персонально приглашен на встречу сильных мира сего, но и получив там трибуну и право голоса, соловьем изливаясь в очередной раз изложил и так всем известную киевскую программу-максимум, а заодно и закинув удочку насчет проведения летом этого года «саммита мира» – естественно, без участия России.

Да и в целом, если оценивать саммит «Семерки» киевскими глазами, следует признать, что Зеленский, как тот цирковой медведь на ярмарке, – был одним из гвоздей программы. Так что неудивительно общее количество его встреч, групповых и парных фото и рукопожатий с западными лидерами – судя по фотогалерее на сайте Банковой, нынешний саммит стал для украинского президента рекордным в этом смысле.

К сожалению, пока не видно, что именно Россия может конкретно противопоставить в моменте четко заявленной коллективной воле антироссийского клуба кроме ярких хлестких и дерзких словесных эскапад МИДа, уже оценившего сходку западников как «инкубатор, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность».

Для России саммит в Хиросиме может стать этапным в том смысле, что, похоже, отечественным ждунам договорняка придется прощаться со своими хитрыми планами.

В итоговых документах сходки западников и в речах отдельных ее участников красной нитью звучала одна и та же нехитрая мысль: Москву будут дожимать до капитуляции на условиях, которые сам Запад сочтет нужными и оптимальными, исходя из своих целей.

Частные же или корпоративные интересы отдельных обитателей «осажденной крепости Россия», рассчитывающих обменять у неприятеля ключи от этой крепости на гарантии неприкосновенности, в расчет браться не будут.

И, судя по всему, в Москве намек поняли правильно. Во всяком случае, об этом говорит итоговое саммэри посиделок в Хиросиме в изложении одного из полуофициальных рупоров отечественной «партии мира» в Телеграмм:

«Решения G7 по переговорному процессу в целом направлены на ограничения любых маневров Кремля на переговорном треке. Россия не должна стать актором переговоров; она должна потерять даже возможность как инициировать переговоры, так и влиять на них. Другими словами – Россия должна утратить дипломатическую субъектность по украинскому вопросу».

С последним легко увязывается киевская идефикс о мирном саммите без России. Пока что это лишь удочка, наугад заброшенная в мутную воду. Но, если мы и дальше будем наблюдать бездействие и пассивность военно-политического контура РФ на фоне планомерного усиления возможностей ВСУ, то регулярное повторение этой идеи – строго по законам раскрытия окон Овертона – переведет его из разряда немыслимого сначала в обсуждаемое, а затем и в разряд свершившегося факта. Отсидеться в обороне за кремлевскими стенами не удастся – так войны еще никто не выигрывал.