«Хиросима спасла Европу от Сталина» – Хмельницкий

03.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

В 1945 году Советский Союз обладал настолько мощной армией, что с ней не могли бы справиться западные союзники.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил представленный как историк и архитектор Дмитирий Хмельницкий, отвечая на вопрос, почему СССР после окончания Второй мировой войны не пошел дальше на Запад.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Хиросима спасла Европу от Сталина. Он планировал летом-осенью 1945-го идти на запад. Американцы ничего не смогли бы сделать, потому что ресурсы у Сталина были огромны. Сбросить их в Ла-Манш можно было быстро, а остальная Европа была фактически безоружной. Англия на острове, ее можно оставить на закуску, а там уже Испания и Португалия. И вдруг – атомная бомба. Сталину объяснили, что произойдет с Москвой, если дергаться», – сказал собеседник издания.

Он напомнил, что после Хиросимы СССР начал форсировать советскую атомную программу.

«Для чего? После 1945-го обороняться было не от кого. Поэтому она была рассчитана на победную третью мировую войну», – утверждает Хмельницкий.

Отметим, что Хмельницкий, несмотря на то, что в ряде украинских и российских СМИ, в частности на «Эхо Москвы», именуется историком, соответствующего образования не имеет. В 1987 году он эмигрировал в Германию, где и проживает сегодня. Значительная часть его публикаций посвящена советскому перебежчику Виктору Резуну, который под псевдонимом Суворов издает псевдоисторические книги.