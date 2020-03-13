13.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Киев, Одесса, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Хирург анонсировал пробег «Ночных волков» в Киеве и Одессе




Российские байкеры из мотоклуба «Ночные волки» проведут шоу в Киеве и Одессе, сообщил лидер Александр «Хирург» Залдостанов на пресс-конференции в Севастополе.

Он засмеялся и не ответил на вопрос журналистов, «с танками или без танков?». Однако, считает «Хирург», от исхода разрешения кризиса вокруг Украины «будет зависеть все человечество», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кто победит в этой войне, тот сформирует эпоху», – сказал Залдостанов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть