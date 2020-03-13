Хирург анонсировал пробег «Ночных волков» в Киеве и Одессе

13.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Российские байкеры из мотоклуба «Ночные волки» проведут шоу в Киеве и Одессе, сообщил лидер Александр «Хирург» Залдостанов на пресс-конференции в Севастополе.

Он засмеялся и не ответил на вопрос журналистов, «с танками или без танков?». Однако, считает «Хирург», от исхода разрешения кризиса вокруг Украины «будет зависеть все человечество», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто победит в этой войне, тот сформирует эпоху», – сказал Залдостанов.