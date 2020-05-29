29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
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Хирурги из «АТО» превратились в циничных вымогателей – Корчинская


Врачи, которые лечили украинских боевиков, после демобилизации начали брать взятки у простых людей и даже у бывших атошников.

Об этом в эфире YoyTube-канала «Нестор Воля» заявила одиозная националистка, экс-депутат Верховной рады Оксана Корчинская, супруга скандального праворадикала Дмитрия Корчинского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видела 450 врачей, 4 волны мобилизации, которые пришли с мобилизационного пункта и стали фанатами, они выгрызали жизнь каждого парня.

А потом прошло несколько лет после их демобилизации. Я не могла поверить, когда мне люди говорили, что они берут взятки у людей, даже у атошников, за операции, которым они научились на фронте. Я говорила: «Это неправда, вы наговариваете», пока я сама не приезжала в некоторые места и не переубеждалась», – рассказала Корчинская.

Также нацистка выразила негодование, что врачи, которые спасали жизнь боевикам, стали другими людьми.

«Я говорила: «Ну как? Как вы такие чудеса в Торецке (Дзержинск – ред.) делали. Про какие деньги тогда шла речь?» Они выкладывали свою нищенскую зарплату, чтобы купить дополнительные нитки для раненых.

А тут какие-то другие, те люди, которые на фронте не просто любили Украину, а отдавали себя. В той, другой атмосфере, это другие люди», – возмутилась Корчинская.

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