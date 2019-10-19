19.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Одесса, Политика, Россия, Украина
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Хитрая Одесса: Россия – старший брат, но поучать нас не имеет права

Россия является «старшим братом» для Украины, с которым они развивались и росли вместе, но в какое-то время их дороги разошлись. «Братьям» нужно радоваться победам друг друга, но не лезть в чужие дела.

Об этом в эфире одесского телеканала «Академия» заявил депутат городского совета Богдан Гиганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так и есть, я поддерживаю эту позицию. Россия в моем внутреннем понимании, моя мораль – это старший брат. Но старший брат – вы же не будете отрицать, что мы развивались до какого-то времени вместе, мы были одной великой страной, у нас большая часть взрослого поколения воспитаны и рождены в Советском Союзе… Я говорю о том, что старший брат – это тот брат, который тебе близок ментально…

У меня есть два родных брата. Ты с этими людьми рос, с этими людьми очень многое делил, ты радуешься его победам и помогаешь при каких-то поражениях, так бывает.

Но у каждого своя семья, своя история, свои традиции. И мне не импонирует, когда кто-то из моих близких вмешивается в мою жизнь. Так же, как им не нравится, когда кто-то вмешивается в их жизнь и начинаю учить, как старший брат.

В данном случае я Россию именно в этом контексте назвал братом. У нас есть много общего, но на данный момент мы находимся порознь. Я буду рад, если мы когда-нибудь окажемся на какой-то одной прямой и будем искренне радоваться победам друг друга», – заявил Гиганов.

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