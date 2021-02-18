«Хитросделанные» Зе-блогеры, славящие «Нацкорпус», закончат в Бабьем Яре – Джангиров

18.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Как бы ни выслуживались в Офисе президента Украины Владимира Зеленского перед радикалами «Нацкорпуса», в итоге всё сведётся к Бабьему Яру.

Об этом в эфире YouTube-канала заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня «Нацкорпус» полностью работает с администрацией президента. Это же тоже о многом говорит. Я этим блогерам Зеленского, которые с ним совпадают по национальности, говорю: ребята, вы так радостно пишете про подвиги «Накорпуса», я надеюсь, что когда вас поведут в Бабий Яр возлагать к памятнику расстрелянным ОУН-УПА, то вам по дороге будет, что вспомнить хотя бы.

Но сейчас они считают, что они самые хитросделанные. Ну, хорошо, в конце концов, Соломон, кажется, говорил – и это пройдёт», – заявил Джангиров.