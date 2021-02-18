Подпишись на рассылку
18.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, История, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Хитросделанные» Зе-блогеры, славящие «Нацкорпус», закончат в Бабьем Яре – Джангиров

Новости Украины

Как бы ни выслуживались в Офисе президента Украины Владимира Зеленского перед радикалами «Нацкорпуса», в итоге всё сведётся к Бабьему Яру.

Об этом в эфире YouTube-канала заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня «Нацкорпус» полностью работает с администрацией президента. Это же тоже о многом говорит. Я этим блогерам Зеленского, которые с ним совпадают по национальности, говорю: ребята, вы так радостно пишете про подвиги «Накорпуса», я надеюсь, что когда вас поведут в Бабий Яр возлагать к памятнику расстрелянным ОУН-УПА, то вам по дороге будет, что вспомнить хотя бы.

Но сейчас они считают, что они самые хитросделанные. Ну, хорошо, в конце концов, Соломон, кажется, говорил – и это пройдёт», – заявил Джангиров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть