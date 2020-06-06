Хитрый Карасёв предлагает умерить «наезды» на Россию ради украинской выгоды

06.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно перестать винить в потере Крыма исключительно Россию и искать с ней компромисс.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, постоянная война с Россией в любой форме обескровливает Украину и не дает ей развиваться.

«Спор по Крыму, почему он важен и почему он не завершен? Потому что, если у нас будет доминировать точка зрения, что Крым – это исключительно и только, – был захват и агрессия России, значит, мы себя обрекаем на длительную войну гибридную, информационную, какую угодно с Россией. Никогда не будет разрядки, потому что «только они виноваты в том, что мы потеряли Крым».

Если же мы добьёмся правды и расследуем, что там была и наша вина, тогда можно искать компромисс по поводу Крыма, тогда будет компромисс и по остальным отношениям с Россией.

Потому что сейчас власть в тупике – она пообещала мир, но повторяет риторику предыдущей власти , а это значит обрекать себя на длительную гибридную, холодную, – не важно какую, – войну с Россией, которая нас просто обескровливает, она нас делает слабее, она не дает нам развернуть экономику, она обрекает нас на постоянную внутреннюю, ценностную Гражданскую войну.

С этим надо заканчивать. Надо разобраться. Крым – это важный момент, надо разобраться, что на самом деле произошло», – заявил Карасев.