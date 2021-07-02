Хитрый Лукашенко хоронит Союзное государство

02.07.2021, Минск, Артём Агафонов

Есть у интеграции начало… Пожалуй, отправной точкой белорусско-российской интеграции можно считать 14 мая 1995 года. В этот день на общереспубликанском референдуме 83,3 процента белорусских избирателей поддержали курс на экономическую интеграцию с Россией. Другой отправной точкой интеграции можно считать 2 апреля 1997 года – дату подписания Договора о Союзе России и Белоруссии. Сейчас у белорусов это государственный праздник – День единения народов Белоруссии и России. Выходным он не является, да и отмечается без особой помпы, но в календаре присутствует. И, наконец, Договор о создании Союзного государства, действующий и по сей день, был подписан 8 декабря 1999, а вступил в силу после ратификации парламентами обоих стран 26 января 2000 года.

Это было давно. В прошлом веке. Но мы до сих пор строим это самое Союзное Государство, а самые важные договоренности, подписанные и ратифицированные тогда, до сих пор остались на бумаге. У нас давно уже должны были функционировать двухпалатный общесоюзный парламент, Совет министров, Суд, Счетная палата. Должна была ходить общая валюта и много чего еще.

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Лукашенко – гений прокрастинации. Продолжая в течении более чем двадцати лет говорить о приверженности идее интеграции, он не только все это время уклонялся от ее реализации, но и умудрился выхолостить саму идею. То, что сейчас стоит на повестке дня – бледная тень от того, что закладывалось изначально.

В последние годы в деле интеграции наметилось некоторое оживление – началась разработка дорожных карт, а президенты двух стран стали встречаться чаще для «сверки часов». Однако время шло, а «часы» все так же стояли на месте.

Наконец, в конце июня показался свет в конце тоннеля. 28 числа посол Белоруссии в России Владимир Семашко сказал, что поставлена задача завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года. При этом планируется создание общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификация налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

Вслед за ним бывший посол России в Белоруссии, а теперь госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев 30 июня заявил о том, что работа по интеграции вышла на финишную прямую.

Радоваться, впрочем, пришлось недолго. Уже на следующий день Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии отодвинул сроки радикально. Он предложил разработать стратегию интеграции российско-белорусского Союзного государства до 2030 года, наполнив ее конкретными проектами. Воспринято это было, как минимум, неоднозначно.

И Лукашенко, и сама Белоруссия сейчас не в том положении, чтобы строить настолько далекоидущие планы. Страна под санкциями, политический кризис подавлен силой, но не ликвидирован, а ушел вглубь, а сам Лукашенко находится на посту лишь благодаря лояльности силовиков и поддержке Путина. Но и то, и другое, и запас прочности суверенной белорусской экономики под санкциями далеко не бесконечно.

То, о чем говорил Семашко – объединить рынки и унифицировать правила игры до конца года – реальный вариант спасения. Потом можно уже говорить и о политической интеграции, но и тут какая-то долгосрочная программа неуместна. Во-первых, из-за внутренней нестабильности в Белоруссии, а во-вторых потому что, как только такая программа появится, она станет мишенью для западных «партнеров» и проникшей за время лукашенковской прокрастинации во все слои белорусского общества агентуры этих «партнеров».

За те 20 с лишним лет, которые тянется в Белоруссии интеграционная эпопея, в Белоруссии выросло целое поколение. И выросло оно на легендах про тысячелетнюю белорусскую государственность, расцветом которой было Великое княжество литовское, страшилках про злых российских олигархов, которые хотят в Белоруссии все скупить и пустить ее жителей по миру и вечной многовекторной говорильне, в которой Белоруссия чуть ли не центр мироздания. Еще 9 лет всего этого – и шансы на успешную интеграцию будут потеряны окончательно.

Понятно, что Лукашенко, который еще в прошлом году обещал досрочные выборы после конституционной реформы, а в этом вот-вот поменяет Конституцию, чтобы вообще не проводить никаких выборов еще 2 года, хочет на интеграционных обещаниях протянуть еще 10 лет так же, как он протянул последние 20. Вот только захотят ли в Москве продолжать верить его обещаниям так долго?