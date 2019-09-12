Хитрый наполеончик: ВСУ тайно строят укрепления там, где их быть не должно

12.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Вопреки обещаниям Владимира Зеленского о готовности выполнять договоренности по разведению сил на наиболее конфликтных участках фронта в Донбассе, наблюдатели ОБСЕ обнаружили тайное строительство украинской стороной новых укреплений на подступах к ЛНР, откуда, как уверял Киев, он накануне якобы отвел свои войска.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский точно знает о том, что ему чётко объяснили: Нормандский формат произойдёт, если как минимум в трёх точках вы разведёте войска.

Ровно вчера СММ ОБСЕ находит новые фортификационные сооружения в районе Золотого!

То есть, Украина строит новые сооружения, подтягивает новую технику, свежие подразделения и так далее. О каких договорённостях, о каком выполнении обязательств можно говорить?» – заявил Мирошник.