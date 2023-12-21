Хитрый Орбан снова противоречит сам себе по Украине
Власти Венгрии не считают происходящее на Украине войной, поскольку ни одна из сторон конфликта ее не объявляла.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на итоговой пресс-конференции в четверг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Орбан уточнил, что происходящее на Украине – это военная операция, поскольку не было объявления войны, не было всеобщей воинской повинности.
«Давайте будем счастливы, пока войны нет», – сказал чиновник.
Он выступил против принятия Украины в НАТО:
«Если Украина вступит в НАТО, это будет означать, что мы будем вынуждены ввести войска на следующее утро. И это то, чего мы не хотим».
Орбан призвал европейцев начинать переговоры с Россией, иначе «в конце концов, русские заключат сделку с американцами через голову Европы».
Впрочем, несколько минут спустя, отвечая на один из вопросов, Орбан примени уже другое определение происходящего на Украине:
«Украина находится в состоянии войны. Можно называть это военной операцией, но реальность такова, что это кровавая война. А во время кровавой войны вы не можете жить так, как в обычное время».
Как известно, ранее премьер Венгрии обещал не поддерживать решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, однако во время голосования, когда требовалось единогласное решение, Орбан попросту вышел из помещения, предпочтя не выступать против большинства стран ЕС.
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