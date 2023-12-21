Хитрый Орбан снова противоречит сам себе по Украине

Михаил Рябов.  
21.12.2023 18:38
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Дзен, Политика, Украина


Власти Венгрии не считают происходящее на Украине войной, поскольку ни одна из сторон конфликта ее не объявляла.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на итоговой пресс-конференции в четверг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Венгрии не считают происходящее на Украине войной, поскольку ни одна из сторон конфликта...

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Орбан уточнил, что происходящее на Украине – это военная операция, поскольку не было объявления войны, не было всеобщей воинской повинности.

«Давайте будем счастливы, пока войны нет», – сказал чиновник.

Он выступил против принятия Украины в НАТО:

«Если Украина вступит в НАТО, это будет означать, что мы будем вынуждены ввести войска на следующее утро. И это то, чего мы не хотим».

Орбан призвал европейцев начинать переговоры с Россией, иначе «в конце концов, русские заключат сделку с американцами через голову Европы».

Впрочем, несколько минут спустя, отвечая на один из вопросов, Орбан примени уже другое определение происходящего на Украине:

«Украина находится в состоянии войны. Можно называть это военной операцией, но реальность такова, что это кровавая война. А во время кровавой войны вы не можете жить так, как в обычное время».

Как известно, ранее премьер Венгрии обещал не поддерживать решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, однако во время голосования, когда требовалось единогласное решение, Орбан попросту вышел из помещения, предпочтя не выступать против большинства стран ЕС.

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