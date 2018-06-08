08.06.2018, Москва, Михаил Рябов

1 871 просмотров

Хитрый план Трампа: США предлагают вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп сегодня выступил за возвращение России в состав «Большой восьмерки», откуда она была исключена после конфликта вокруг Крыма и Украины.

«Нравится вам или нет – и это может быть политически некорректно говорить – но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», – сказал Трамп журналистам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Его инициативу поддержал и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. «Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», – сказал он.

Заявление Трампа было озвучено в день визита российского лидера в Китай, который, к слову, не является членом G7, зато ранее назывался американским президентом в качестве одного из ключевых конкурентов США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Можно сказать, что данный визит президента Путина в Китай увенчался благотворными результатами и придал мощный импульс развитию отношений двух стран», – сказал сегодня китайский лидер Си Цзиньпин.

Кроме того, Трамп сделал свое заявление в момент охлаждения отношений США и Европы из-за экономических противоречий. Журнал «Россия в глобальной политике» пишет, что Москве следует осторожно отнестись к американской инициативе.

«Не дай Бог повестись на эту звучащую сейчас все чаще идею. «Восьмёрка» – достояние прошлого, продукт очень определённого периода, когда Россию пытались вмонтировать в некую конструкцию «большого Запада» на условиях принятия западных (европейских) правил. Этого не получилось. Возврата к той концепции нет. А ввязываться в игру по спасению «коллективного Запада» от внутреннего раскола – Боже упаси. Россия и так беспрерывно становится инструментом чего-то того, что ей не нужно», – говорится в публикации.