Хитрый план Зе-режима: как избежать наказания за тотальное воровство

Предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене является попыткой избежать ответственности за тотальное воровство.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский – такой честный и замечательный парень, из народа вышел. Уже должен был всех [негодяев] посадить, но, видите ли, коррупция. И тут парень выходит, и говорит: «Чего нам не хватает, так это приравнять коррупцию к госизмене. Как только мы её приравняем – всё, сразу всё у нас получится».

Я смотрю на наших граждан, и граждане: «Вот, наконец-то, давно пора». Но никто не задаёт себе главный вопрос – а что вообще такое коррупция? Ведь если разобраться, то эта болезнь, которая присуща власти. Если власть честная, то и коррупции не может быть. А если власть изначально бесчестная, то коррупция может быть», – сказал Рева.