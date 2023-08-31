Хитрый план Зе-режима: как избежать наказания за тотальное воровство

Вадим Москаленко.  
31.08.2023 08:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 531
 
Война, Дзен, Коррупция, Политика, Украина


Предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене является попыткой избежать ответственности за тотальное воровство.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене является попыткой избежать ответственности за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Зеленский – такой честный и замечательный парень, из народа вышел. Уже должен был всех [негодяев] посадить, но, видите ли, коррупция. И тут парень выходит, и говорит: «Чего нам не хватает, так это приравнять коррупцию к госизмене. Как только мы её приравняем – всё, сразу всё у нас получится».

Я смотрю на наших граждан, и граждане: «Вот, наконец-то, давно пора». Но никто не задаёт себе главный вопрос – а что вообще такое коррупция? Ведь если разобраться, то эта болезнь, которая присуща власти. Если власть честная, то и коррупции не может быть. А если власть изначально бесчестная, то коррупция может быть», – сказал Рева.

Он рассказал, как на скандале вокруг заместителя офиса президента Олега Татарова Зе-власть научилась заминать громкие коррупционные дела, передавая их в СБУ как «госизмену».

«Рыба гниёт с головы. Напомню, что случилось с Татаровым – НАБУ возбудило уголовное дело за дачу взятки. Но тогда случился эпизод, который лёг в основу нынешнего спича президента. Тогда генеральный прокурор Венедиктова забирает дело Татарова у НАБУ, и передаёт в СБУ.

Уже тогда проверено, что коррупцию надо немедленно приравнять к госизмене, а госизменами занимается СБУ. Вот в СБУ дело и похоронили. Не оказалось там ни коррупции, ни госизмены, а Татаров как сидел себе на Банковой, так и сидит. Но этот опыт они усвоили», – подытожил министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть