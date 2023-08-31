Хитрый план Зе-режима: как избежать наказания за тотальное воровство
Предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене является попыткой избежать ответственности за тотальное воровство.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский – такой честный и замечательный парень, из народа вышел. Уже должен был всех [негодяев] посадить, но, видите ли, коррупция. И тут парень выходит, и говорит: «Чего нам не хватает, так это приравнять коррупцию к госизмене. Как только мы её приравняем – всё, сразу всё у нас получится».
Я смотрю на наших граждан, и граждане: «Вот, наконец-то, давно пора». Но никто не задаёт себе главный вопрос – а что вообще такое коррупция? Ведь если разобраться, то эта болезнь, которая присуща власти. Если власть честная, то и коррупции не может быть. А если власть изначально бесчестная, то коррупция может быть», – сказал Рева.
Он рассказал, как на скандале вокруг заместителя офиса президента Олега Татарова Зе-власть научилась заминать громкие коррупционные дела, передавая их в СБУ как «госизмену».
«Рыба гниёт с головы. Напомню, что случилось с Татаровым – НАБУ возбудило уголовное дело за дачу взятки. Но тогда случился эпизод, который лёг в основу нынешнего спича президента. Тогда генеральный прокурор Венедиктова забирает дело Татарова у НАБУ, и передаёт в СБУ.
Уже тогда проверено, что коррупцию надо немедленно приравнять к госизмене, а госизменами занимается СБУ. Вот в СБУ дело и похоронили. Не оказалось там ни коррупции, ни госизмены, а Татаров как сидел себе на Банковой, так и сидит. Но этот опыт они усвоили», – подытожил министр.
Спасибо!
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