Хижина дяди Сэма. Что кроется за фасадной частью Грузии?

02.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

С первых же дней обретения Грузией независимости руководители молодого государства безальтернативным вариантом выбрали политическую и экономическую ориентацию на Запад.

При этом в политический курс не только Грузии, но и многих образовавшихся на постсоветском пространстве государств, была заложена определенная концепция: политическое руководство ими должен был осуществлять «цивилизованный Запад», а экономическое благополучие, как и в советские времена, должна была обеспечивать Россия. Причем почти бесплатно, как искупление своей исторической вины и дань традиции.

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Чем обернулся подобный курс для нарождающихся молодых демократий с четким фашистским душком, хорошо известно.

Наиболее ярким воплощением русофобствующего идиотизма стал режим Михаила Саакашвили. Западные хозяева, взрастившие и назначившие его президентом Грузии, раздули вокруг личности этого не вполне адекватного авантюриста миф о его великом реформаторстве, о тех позитивных изменениях, которые произошли в стране под чутким руководством его вместе с соратниками. Этот раздутый агитационный миф помогает удерживать на плаву и самого беглого преступника, и всю его шайку, оправдывая политическую, финансовую поддержку со стороны заокеанских и евросоюзных кукловодов.

Среди множества мифических достижений были и победа над коррупцией, создание новой полиции, и победа над преступным миром. Столица Грузии и другие города явно похорошели, потому что их центры массово ремонтировались и неприглядные, обшарпанные дома превращались в радующие глаз архитектурные шедевры. Авторы мифов и сам Саакашвили прекрасно понимали, что от них требуется только создавать видимость перемен, иллюзию благополучия.

Вся борьба с коррупцией свелась к переадресовке денежных потоков в карман Саакашвили и его партии. Логика была проста: если обыватель может платить взяточнику, то пусть эти деньги он платит государству. На первый взгляд, это может показаться правильным и справедливым, если бы не одно обстоятельство – Саакашвили был абсолютно убежден, что государство – это именно он, и карман у них один и тот же.

Особо стоить сказать об украшательстве городов. На главной площади Тбилиси, на месте разрушенного памятника Ленину, на высокой колонне был поставлен памятник Св. Георгию. Строго говоря, в христианской традиции не принято ставить памятники святым – их скульптуры и изображения ставятся в церквях и соборах. К Новому году эта колонна превращается в подобие рождественской елки, что тоже не лезет ни в какие ворота.

Была проведена масштабная модернизация второго по исторической значимости проспекта столицы Грузии. Бывший проспект Плеханова, переименованный в проспект Давида Агмашенебели (Строителя), проигрывал по сравнению с проспектом Руставели.

Было принято совершенно «гениальное решение» – обшарпанные здания закрыть нарядным гипсокартонным фасадом, а все остальное оставить, как и было.

Таким образом, за нарядным фальшивым благополучием, скрываются разрушающиеся старинные здания с облупленной штукатуркой, покосившимися стенами, ржавыми решетками и водосточными трубами. В таком состоянии находятся здания, построенные еще в 19 веке. С советским архитектурным наследием было еще легче. Типовые жилые массивы раскрашивались всеми цветами радуги, поражая взгляд полной безвкусицей.

А для себя Мишико денег не жалел. Совершенно астрономические суммы с привлечением знаменитых заграничных архитекторов и дорогих материалов были вбуханы в строительство президентского дворца, сверх модернистских сооружений, которые так и не обрели функциональности. При этом абсолютно не вписываясь в окружающую среду.

Через Куру был перекинут пешеходный мостик обошедшийся в 75 млн. евро. Сколько из этих сумм осело в карманах у «националов», можно только гадать.

Сегодня эта кровавая публика, опираясь на помощь хозяев, вновь рвется во власть, чтобы во второй за «облагодетельствовать» Грузию. Стране с лихвой хватило и первого раза.

P.S. Во многих местах на улицах прямо на асфальте или на самодельных стеллажах разложены книги, вынесенные из дома на продажу.

Вы здесь можете встретить классиков мировой литературы, но взгляд невольно останавливается на «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Оглядываешься вокруг и понимаешь, что все вместе взятое – грузинская трагедия.