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Авантюра Киева с вторжением ВСУ в Курскую область призвана лишний раз продемонстрировать Вашингтону и Берлину, что никакого ядерного ответа не последует, и Украине нужно разрешать использовать западное вооружение полностью на своё усмотрение.

Об этом в ходе дискуссии американского аналитического центра «Атлантический совет», признанного в России нежелательной организацией, заявил бывший посол США на Украине Джон Хёрбст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это правда, что сейчас происходит украинское вторжение в Россию, не обязательно направленное на достижение долговременных успехов, но призванное продемонстрировать, что Россия уязвима. И мы не видели никаких признаков того, что Москва собирается применить ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения… Но мы не видим признания этого в Белом доме или канцелярии Берлина», – суетился экс-посол.

Он напомнил, что после Харьковской операции ВС РФ Зеленский добился только ослаблений запрета на применение западного вооружения вглубь РФ.

«Но, насколько я понимаю, этот последний смелый шаг начал приносить успех. Зеленский удвоил свои усилия, чтобы убедить Белый дом и другие западные столицы разрешить использование американского оружия, и до сих пор ответом было «нет». Я не могу утверждать с полной уверенностью, но, возможно, было заключено соглашение, но оно не было обнародовано, и мы увидим, как штурмовики приземлятся на российских аэродромах где-то через день или два», – предположил Хёрбст.