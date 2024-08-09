Хёрбст отбивает гранты байками о путинских концлагерях для «отказавшихся быть русскими» украинцев

Константин Серпилин.  
09.08.2024 22:56
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


На Украине после начала СВО «непокорных украинцев», которые отказывались признать себя русскими, якобы собирались бросать в концлагеря на перевоспитание с дальнейшей ликвидацией в случае неповиновения.

Об этом на заседании американского аналитического центра «Атлантический совет», признанном в России нежелательной организацией, заявил бывший посол США на Украине Джон Хёрбст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине после начала СВО «непокорных украинцев», которые отказывались признать себя русскими, якобы собирались...

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«Безусловно, мотивация увеличения демографической базы России была и остаётся частью расчётов Путина. И мы убедились в этом на примере поистине ужасающей политики похищения украинских детей и воспитания их как русских. И у нас есть сообщения, хотя и не очень точные данные, о молодёжи на территории Украины, оккупированной Москвой с 2014 года в Донбассе и Крыму, которую отправляют солдатами воевать против своих сограждан», – вещал американец. 

«И это подводит ко второму пункту. Мы знаем, что, заходя на Украину с большим вторжением, они планировали создать эти фильтрационные центры, то есть концентрационные лагеря, чтобы жёстко расправиться именно с теми непокорными украинцами, которые отказались признать, что они были русскими. И следовательно, решением этой проблемы было либо перевоспитание, либо окончательное решение, означающее ликвидацию», – сочинял подонок.

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