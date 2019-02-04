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04.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Украина, Финансы
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Хлеб на Украине уже дороже, чем в Западной Европе

Стоимость хлебобулочных изделий на Украине будет продолжать расти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоимость хлеба будет достаточно существенно расти. Существенно – это не те 20-22% которые были в прошлом году и 25% в позапрошлом. Но 15-17% мы, скорее всего, увидим. Уже сложно увидеть разницу в росте цены самого дешевого хлеба и хлеба средней цены. Уже язык не поворачивается сказать, что это «социальный хлеб». Хлеб в Украине стоит на 20-30% дороже, чем в странах Западной Европы. Хлеб в Венгрии и Румынии уже дешевле, чем в нашей стране. Рост будет происходить на фоне того, что стоимость зерна будет понемногу расти. И стоимость хлеба тоже будет расти», – сказал Дорошенко.

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