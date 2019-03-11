Хлеб снова подорожает на Украине

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Цена на хлеб для жителей Украины вырастет на 3 процента уже в текущем месяце. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За февраль цены на хлеб выросли в среднем на 2 процента. Естественно, можно предположить, что в марте инфляция будет раскручиваться еще выше, потому что сейчас много негативных инфляционных факторов на этом рынке, и, по нашим прогнозам, цены на хлеб в среднем вырастут на 3 процента.

При этом всём цена на черный ржаной хлеб, возможно, будет расти большими темпами, чем на белый хлеб. К сожалению, для этого есть объективные причины», – резюмировал эксперт.