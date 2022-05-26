Хлеба вместо зрелищ: что стоит за арестом Додона?

Что стоит за задержанием экс-президента Молдовы Игоря Додона, и почему власти страны предприняли атаку на бывшего главу государства именно сейчас?.

На эти вопросы «ПолитНавигатор» попросил ответить политических экспертов из Молдовы и Приднестровья.

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Александр Кориненко, политолог:

– Арестовав Додона, власть намеревается решить ряд вопросов. Во-первых, в стране сейчас экономический и социальный коллапс: растут цены, огромная инфляция, тарифы все выше и выше, безработица. Как мы знаем из истории, народу нужны хлеб и зрелища. В этом случае, если нет хлеба, то предоставят зрелища. Власть таким образом создает информационную повестку дня на долгий период, перекрывая обсуждение социальных проблем.

Во-вторых, главным лозунгом предвыборной кампании команды госпожи Санду была борьба с коррупцией. Особых успехов на этом поприще вообще не добились. В стране наблюдается высокий уровень коррупции на бытовом уровне, а фигуранты дела об украденном миллиарде по-прежнему на свободе. Тут и возникла идея взять «качеством», а не количеством, то есть начать процесс против бывшего президента.

В-третьих, Игорь Додон находится на втором месте по рейтингам доверия после действующего президента, потенциально это самая опасная фигура для нынешней власти, которая способна вывести людей на протест. Поэтому решили его нейтрализовать.

В-четвертых, Игорь Додон никогда не скрывал своего теплого отношения к Российской Федерации. Мы не можем сейчас ввести санкции против России, власть понимает, что это опасно, но вот посадить в тюрьму самого яркого пророссийского политика в стране – это реверанс в сторону Киева и Запада.

Анатолий Дирун, научный руководитель Тираспольской школы политических исследований:

– Задержание Додона – это, на наш взгляд, начало масштабных трансформаций в политической системе Молдовы. Эта трансформация включает в себя несколько задач. Первая. Максимальное ослабление оппозиции накануне местных выборов в 2023 году. Хотя такое заблаговременное начало может являться косвенным признаком того, что выборы в Молдове могут быть досрочными.

Вторая. Переформатирование касается не только Партии социалистов, но и партии Шор. Третья. Партия власти, возможно, на фоне раскачивания своих оппонентов попытается найти недостающие голоса для получения конституционного большинства и возможности изменения Конституции.

Почему сейчас? В Молдове сейчас сложилась уникальная ситуация, когда все рычаги власти с политической точки зрения сконцентрированы в одних руках – президента Майи Санду. В этой связи задержание Додона – это политическое решение, которое отражает наличие у команды президента четкого плана действий.

И очевидно, что внешнеполитическая конъюнктура (заявления о готовности Великобритании начать процесс перевооружения армии Молдовы и другие факты) оказала свое влияние на принятие такого решения. Вопрос в том, какие пункты изменений содержатся в этом плане действий власти. Думаю, что в краткосрочной перспективе мы это увидим.

Игорь Тулянцев, председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину»:

– С арестом Додона нынешний молдавский режим решает несколько задач. Прежде всего, отвлекает общество от насущных проблем: повышения цен на энергоносители, тотальной коррупции, миграции населения, экономического коллапса. Представьте, цены на бензин в Молдове выше, чем в некоторых странах ЕС, и приблизились уже к 1,5 евро за литр. Власть неспособна выполнить свои предвыборные обещания и поэтому навязывает обществу ложную повестку, стараясь переключить внимание на никому не нужного Додона.

Власть демонстрирует коллективному Западу, что держит ситуацию под контролем и зачищает поляну от так называемых пророссийских политиков. Опять же, эту роль «полезного идиота» Додон играл и в период правления Влада Плахотнюка. Временно находясь в кресле президента и позиционируя себя как пророссийский политик, Додон позволял издеваться над собой, в то время как его партия голосовала за все нужные Плахотнюку законы.

Плахотнюк всегда мог продемонстрировать Западу, что способен в любую минуту надавать пендалей так называемому пророссийскому президенту. И показывал, что только он, Плахотнюк, может удержать Молдову под контролем Брюсселя и Вашингтона. Собственно говоря, ту же модель правления сегодня иллюстрирует Санду и PAS – метод устрашения.

Арест Додона – это сигнал и для остальных политиков: будете дергаться – вас ожидает такая же судьба. Додон, без сомнения, был частью режима Плахотнюка, и к нему есть масса вопросов. И если бы Молдова действительно встала на демократический путь развития, то можно было бы говорить о каком-то правосудии. Но происходящее сегодня в отношении экс-лидера ПСРМ не имеет никакого отношения к демократическим процессам в стране.

Молдавская юстиция при Санду ничем не отличается от плахотнюковской. Те же судьи и прокуроры. Все остались на своих местах. Можно с уверенностью утверждать: Санду и PAS – наследники Плахотнюка. Поэтому надеяться на справедливое рассмотрение дел, выдвинутых против Игоря Додона, как минимум наивно. И в этих конкретных условиях данное дело можно рассматривать сугубо как политическое.

Тем более, одну из статей – измена Родине. Что это за статья в условиях, когда президент и большая часть членов партии PAS являются гражданами другого государства – Румынии? Это касается и судей, и прокуроров, и работников силовых ведомств.

Завтра на месте Додона может оказаться каждый, поэтому, как и во времена Плахотнюка, можно с уверенностью утверждать: Молдова – захваченное государство.