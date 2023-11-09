«Хлопайте мне»: маньяк Зеленский расплачивается жизнями украинцев за хайп на войне – украинский миллионер

Ради хайпа и политических дивидендов президент Украины Владимир Зеленский торгует дешёвыми жизнями соотечественников.

Об этом в эфире своего блога заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам не говорят сроки окончания войны. Нам говорят, что до последнего украинца. И Зеленский сказал, что когда погибнут все украинцы, когда Путин завоюет Украину, то цена, за которую будут гибнуть солдаты НАТО, станет выше.

Он как бы подтверждает старый тезис, что у нас дешёвая рабочая сила, дешёвые проститутки и дешёвые солдаты. И поэтому пусть бьются украинцы за весь мир, как подаёт себя Зеленский», – сказал Балашов.