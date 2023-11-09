«Хлопайте мне»: маньяк Зеленский расплачивается жизнями украинцев за хайп на войне – украинский миллионер
Ради хайпа и политических дивидендов президент Украины Владимир Зеленский торгует дешёвыми жизнями соотечественников.
Об этом в эфире своего блога заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам не говорят сроки окончания войны. Нам говорят, что до последнего украинца. И Зеленский сказал, что когда погибнут все украинцы, когда Путин завоюет Украину, то цена, за которую будут гибнуть солдаты НАТО, станет выше.
Он как бы подтверждает старый тезис, что у нас дешёвая рабочая сила, дешёвые проститутки и дешёвые солдаты. И поэтому пусть бьются украинцы за весь мир, как подаёт себя Зеленский», – сказал Балашов.
«Он хвастается, что он спасаем мир украинцами. Дайте нам оружие, а мы даём украинцев, соединяем, и бьёмся до последнего украинца, «не уступая ни пяди земли». Хлопайте мне. Это какой-то маньяк-убийца», – добавил он.
Спасибо!
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