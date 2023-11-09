«Хлопайте мне»: маньяк Зеленский расплачивается жизнями украинцев за хайп на войне – украинский миллионер

Вадим Москаленко.  
09.11.2023 22:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Ради хайпа и политических дивидендов президент Украины Владимир Зеленский торгует дешёвыми жизнями соотечественников.

Об этом в эфире своего блога заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ради хайпа и политических дивидендов президент Украины Владимир Зеленский торгует дешёвыми жизнями соотечественников. Об...

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«Нам не говорят сроки окончания войны. Нам говорят, что до последнего украинца. И Зеленский сказал, что когда погибнут все украинцы, когда Путин завоюет Украину, то цена, за которую будут гибнуть солдаты НАТО, станет выше.

Он как бы подтверждает старый тезис, что у нас дешёвая рабочая сила, дешёвые проститутки и дешёвые солдаты. И поэтому пусть бьются украинцы за весь мир, как подаёт себя Зеленский», – сказал Балашов.

«Он хвастается, что он спасаем мир украинцами. Дайте нам оружие, а мы даём украинцев, соединяем, и бьёмся до последнего украинца, «не уступая ни пяди земли». Хлопайте мне. Это какой-то маньяк-убийца», – добавил он.

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