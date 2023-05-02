Хмара причитает: О ядерном оружии Украины думать бесполезно и вредно

Вадим Москаленко.  
02.05.2023 17:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Те, кто поднимают информационные волны вокруг вопроса создания на Украине ядерного оружия, только дразнят союзников и дают аргументы врагам.

Об этом в интервью «Украинскому тыждню» заявил «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Те, кто поднимают информационные волны вокруг вопроса создания на Украине ядерного оружия, только дразнят...

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«Сейчас среди общественности, среди некоторых политиканов звучат такие слова: вот, не вернуться ли нам к ядерному оружию, то я, который был фанатичным защитником ядерности Украины, сейчас скажу, что это абсолютная иллюзия.

Потому что в обзорной перспективе это сделать нет никакой возможности ни правовой, ни технологической, ни финансовой. Потому что это надо было бы делать с нуля, это нереально», – сокрушается националист.

«И озвучивать сейчас такой вопрос – это только дразнить кого-то, наших якобы сторонников, и давать аргументы нашим врагам. Ну, московиты и так всё время кричат, что Украина готовится к ядерному оружию и т.д. и т.п., и используют это. Зачем говорить о том, что сейчас недосягаемо?» – сказал Хмара.

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