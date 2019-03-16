Хмара проклял избирателей Порошенко

16.03.2019, Киев, Игорь Петров

Пусть у тех, кто на президентских выборах будет голосовать за Петра Порошенко, отсохнет та рука, которая будет бросать в урну бюллетень. Об этом на митинге «Национального корпуса» в Киеве заявил ветеран украинского националистического движения Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко, этот мерзавец, создал такую мафиозную систему, которая убивает Украину. Он – главный грабитель, он – источник мафии, он – коррупция.

У нас осталось две недели до президентских выборов. К Порошенко у меня вопросов нет. У меня есть вопросы к украинскому обществу. К обдуренным, купленным, которые не способны думать и которые хотят прийти и проголосовать за Порошенко.

Так вот, у того, кто куплен и хочет голосовать за Порошенко, пусть у него отсохнет та рука, которой он собирается бросить бюллетень в урну», – сказал Хмара, после чего его речь была прервана аплодисментами и криками одобрения.