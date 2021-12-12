Хмару довели до истерики в эфире украинского телеканала

Новости Украины

Украинские националисты, не представляющие себе Украину без врага, который везде и во всём виноват, только разрывают страну на части.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский политический аналитик Сергей Лозовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понять, что есть реальная российская угроза, а не нарисованная кем-то ради политических своих целей. Со времён римского права есть такое определение – кому выгодно? Если кто-то назовёт хотя бы пять пунктов, по которым России сегодня выгодно это и, тем более, в каком виде – захватить территории? Они не пустые, здесь есть люди. Воевать с этими людьми в городах? Опять-таки, зачем? Для того, чтобы не дать здесь разместить боевой комплекс НАТО? Для этого не обязательно захватывать территорию. Вопрос – кому это нужно?» – рассуждал Лозовский.

Его слова возмутили другого участника эфира, «патриарха» украинского национализма, организатора «поездов дружбы» в Крым Степана Хмару.

«Я скажу главную причину. Путин и российский империализм не скрывают, что они не воспринимают Украину как государство, и она должна быть уничтожена. Ни народа, ни нации, не говоря уже о государстве, не признают. Вот с этого выплывают все угрозы. И у нас постоянно идёт война в разных формах. А те сказки, которые вы начинаете рассказывать. Я очень хорошо знаю, на кого вы работаете! Ваша позиция называется – мягкая подрывная деятельность против украинского государства», – заявил Хмара.

Политолог не согласился и парировал:

«То, что Путин или не Путин, или коллективный Путин, или придуманный Путин хочет что-то уничтожить, это его дело. А какое наше дело? Бороться всё время с тем, кого мы сами себе нарисовали, как у папы Карло – нарисованный очаг, или всё-таки защищать свою страну? Но они не понимают, что такое своя страна, если нет врага. Вот если есть враг, тогда да, надо с ним бороться, а если врага нет, тогда и не за что бороться».

В ответ разъярённый Хмара заявил, что «эту демагогию преступно даже слушать».

«Вы понимаете, что вы оскверняете, оскорбляете тысячи украинских воинов, лучших парней и девушек, которые погибли?! Вы подрывной элемент. В нормальном государстве за такие вещи вы бы сидели в тюрьме. Тем более в то время, когда идёт война. Вы работаете на врага. Вы представляете подрывную колонну России, которая называется мягкая сила», – угрожал расправой националист.

«А вы – разрывную колонну Украины. Вы же пока её не разорвете, вы не успокоитесь», – огрызнулся Лозовский.

«Слышишь, закрой пасть, ты, быдло! Это враг Украины. Я не могу терпеть врага Украины», – возмущался Хмара.