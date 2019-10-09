Хмару привели в бешенство разговоры об особом статусе Донбасса

09.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Никакого специального статуса для Донбасса быть не должно – максимум, на что может рассчитывать регион – его равноправные права с остальными областями Украины.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил украинский диссидент, националист Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хмара полагает, что предоставление особого статуса ДНР и ЛНР – нарушение Конституции Украины.

«Не нужно врать людям, что мы не капитулируем.

Да вы уже стали на путь капитуляции, когда заявляете, что готовы создавать новый закон об особом статусе.

Это нарушение Конституции – ни одна область не может иметь особого статуса.

Крым – был автономным, это отдельная тема, не будем возвращаться, это отдельная тема, кто так сделал и почему это сделали, давайте не будем вспоминать грехи всех.

Ни одна область не имеет права на особый статус, есть один одинаковый статус Украины как унитарного государства и все, точка!», – разошелся Хмара.