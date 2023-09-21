Хочешь за рубеж – отработай контракт: эксперты предложили новый подход к спортсменам

Откупные за смену спортивного гражданства на законодательном уровне, как собираются сделать в Госдуме, вводить бесполезно и бессмысленно. Нужно менять подход к развитию спорта, и тогда контрактная система сможет определить ценность атлета.

Такое мнение в эфире НСН высказал президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вопрос как раз внутренней перестройки. О чём нужно говорить сейчас? Сейчас именно тот момент, когда нужно вообще проводить внутренние изменения, делать модель развития российского спорта, совершенно по-другому подходить к этому вопросу, считать, сколько тратится на человека денег, контрактная система. Тогда возможно это всё решать. А пока это не урегулировано, потому что для подготовки атлета, прежде всего, родители тратят деньги. Потом местные организации, федерации, региональные спортивные школы. Потом спортсмены начинают расти, попадают в сборную региона, затем в сборную команду России. Конечно, если посчитать на уровне топ-спортсменов, затрачено большое количество средств», – отметил он. Однако сколько затрачено средств из расчета на одного спортсмена, по мнению Курбатова, подсчитать сложно. Вероятно, какие-то статистические данные по подготовке спортсменов есть в Минспорта РФ, но применять их для подсчета бюджетных затрат и их компенсации не стоит. «Я не думаю, что это нужно пресекать. Нужно всё равно в любой ситуации находить общий язык или отпускать людей и иметь компенсации, и тратить эти деньги на подготовку новых людей. Это не должно носить репрессивный характер, всё достаточно сложно», – считает легкоатлет.

По его словам, в ситуации со спортсменами последствия смены гражданства не могут быть равнозначными уехавшим за рубеж деятелям культуры и искусств.

«Я считаю, что сейчас, когда встал вопрос, больше рынка и денег. Но всё-таки спортсмен – это человек который, защищает честь государства, наравне с военнослужащими. А деятели искусств, культуры – это совершенно другой вообще носит политический оттенок. Это как бы не наш профиль в данной ситуации обсуждать, вообще, эти все моменты. Что касается спортивного гражданства, то у нас очень много людей меняли. У спортсменов будут сложности потом, потому что вначале они как-то решают свои финансовые вопросы, а затем, когда спорт заканчивается, а спорт достаточно быстро заканчивается, стоит вопрос работы дальше, устройства на работу. И человек в другой стране начинает конкурировать, там ему сложнее, потому что «где родился, там и пригодился». Здесь тебе помогают связи какие-то, там этого нет. Возвращаешься назад – опять у тебя конкуренция в работе, ведь ты же уехал. Поэтому, если смотреть какие-то сиюминутные интересы, они конечно носят позитивный характер, а в долгосрочную перспективу, я считаю, что негативный», – заверил Курбатов.

Российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун добавил, что если затраты на подготовку спортсмена еще можно подсчитать, то его знания и навыки, полученные от российских тренеров, подсчитать сложно.

«Вопрос очень сложный. Теоретически, если так разобраться, если действительно государство подготовило, вложило большие денежные средства, и если разбирать разные виды спорта, то одно дело там борьба, где там нужен ковёр, борцовки, зал, и другое дело – современное пятиборье, где пять видов надо тренировать, то понятно, что уровень затрат намного больше, и, может быть, это того и стоит. Потому что в атлета точно было очень много вложено и сил, и денежных средств. И когда человек меняет гражданство, может быть, действительно переходить на какие-то контрактные схемы, чтобы были какие-то выплаты. Потому что получается, что Российская Федерация выращивает атлета, а потом этот атлет уезжает, и не просто же уезжает, и показывает результаты за другую страну, он ещё и вывозит знания, умения и навыки. Я могу точно сказать, что после развала Советского Союза тренерский состав очень мних видов спорта выехал и поднял разные страны, как Китай и США. Поэтому надо помнить, что есть ещё и интеллектуальные потери. И это важно», – заключил Лесун.