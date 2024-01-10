Украинские военные истощены и все чаще просто не в состоянии вести боевые действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил командир разведывательного взвода 28-й бригады ВСУ, представленный как Валид Ю.

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«Смотрите, у меня люди сейчас сидят на позиции шестые сутки. Я не могу их поменять, потому что их там двое, и мне нужно дать еще двоих. У меня их нет. У меня во взводе сейчас 6 человек. Слава богу, нет двухсотых. Но они просто утомлены, истощены. Человек, сидящий 6 суток в норе, он получится либо с простуженными почками, либо это будут отмороженные ноги. Вот у меня бойцы вышли недавно – у одного обморожения стоп второй ступени. Очень тяжело сейчас. Это не только у нас, это в целом да по фронту. Это уже истощение. Те, кто могут увольняться по каким-либо основаниям, они увольняются. Только в этом месяце двое уволились из моего взвода, потому что у них были на это основания. Но просто они больше не могли воевать», – сказал офицер.

Он убежден, что Украина остро нуждается в ужесточении мобилизации.

«Я, пожалуй, один из немногих военных, у которого есть мнение, которое непопулярно в обществе, даже среди военных. Мы все равно все смотрим новости и слушаем, как оно есть. И вот если сделать такое обобщение о мобилизации, то выглядит это следующим образом: есть какой-то рядовой украинец, он очень хороший человек, он хочет защищать свою Родину, но вот к нему не нашли подход, ключик не нашли, чтобы он ушел. Я так не считаю. Я считаю, что просто большинство мужчин не хотят служить. Потому что это поколение, родившееся в 80-90-е, мы не воспитывали в патриотизме, этого настроения нет в массах. То, что у нас есть отдельные националистические или национальные организации – это не показатель, этих людей очень мало, если брать процент от всех», – отмечает командир взвода.

По его словам, произошла «деградация мотивации».

«Она очень низкая. И если мы будем сейчас искать подход к каждому, то просто не успеем пополнить войско», – считает собеседник «УП».

Он добавляет, что в этих условиях «не должно учитываться, хочет человек или не хочет», а люди просто «должны идти служить».

«Смотрите, я считаю, что если искать только мотивированных людей, мы не наберем даже и 20% того, что сейчас хочет Министерство обороны или Генеральный штаб», – резюмировал ВСУшник.