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Из-за таких «политиков», как экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, которые беспробудно врут и меняют свои мнения, украинцы и не хотят идти на фронт.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас общество из-за вранья, из-за таких мерзавцев, как принц нарциссический десятидолларовый (имеет в виду Арестовича – ред.), у нас общество и не хочет воевать. Главный виновный в том, что украинцы не хотят мобилизироваться – нарцисс десятидолларовый, уехавший за границу. Даже фамилию не хочу называть. Мразь конченая. Он себя считает политиком. Он родился в солнечном Кахетии, по национальности бульбаш, и учил украинцев жизни. Теперь уехал за границу и хочет вместе с Россией выставить иск Западу. Десятидолларовый – потому что один мой друг Миха Чаплыга сказал, что если будут в комментариях упоминать его имя, десять долларов штрафа», – заявил Шевченко.

Карасёв напомнил, что украинский политолог Михаил Чаплыга тоже бежал из страны.

«Но он не собирается с Россией требовать от Запада что-то», – обиделся за товарища депутат.

«Ну, он и раньше говорил много, не надо. Тоже наговорил кучу всякого дерьма. Ну ладно», – прокомментировал Карасёв.

«Не знаю, кто что говорил, но Миха точно не лгал, как этот. А этот непонятно, когда говорит правду [«Настоящий украинский политик», – отметил Карасёв]. Этот десятидолларовый, к чему бы ни прикасался, всё обгадил. Он обесценил, унизил разведку, в которой был два дня. Потом он обесценил всех военных, потом обесценил всех женщин, обесценил офис президента. Он же нарцисс. Куда ни прикасается, он всё обесценивает. Своей мерзостью. Теперь он охмуряет князя Белокаменной Владимира Путина, хочет, чтобы Владимир Путин его привёл на киевский престол. Вы не понимаете, не видите этого?», – возмущался Шевченко.