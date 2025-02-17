«Хочется браниться»: в Крыму нерационально используют дефицитную воду

Катя Добрина.  
17.02.2025 22:58
  (Мск) , Симферополь
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Водоснабжение, Дзен, ЖКХ, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал


В Крыму есть примеры вторичного использования воды для технических нужд и технологических циклов.

По нормативам вода из прудов-отстойников пригодна для рыборазведения, и ее можно применять для мытья улиц и полива зеленых насаждений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму есть примеры вторичного использования воды для технических нужд и технологических циклов. По...

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 «Понятно, что воду необходимо использовать после очистки. Причём она совершенно по другим нормативам уже выходит, чем раньше. Есть вопрос накопительных прудов – на Южном берегу найти площадь для них сложно, это проще сделать в степной части Крыма. У нас такие примеры есть.

Например, КОС «Гвардейское» мощностью порядка 1,5 тысяч кубов в сутки с накопительным прудом. И есть, кто забирает эту воду –  завод по производству гипсокартона и два завода по производству бетонной смеси», – подчеркнул гендиректор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.

Первый замминистра строительства Крыма Александр Резников сообщил, что новые КОС Красногвардейское проектируются с двумя прудами для сбросной воды. КОС Миндальное под Судаком будут использовать для сброса озеро Бугаз.

«Канализационно-очистные сооружения в Миндальном находятся на берегу моря. Перед ними большая территория «Таврида АРТ» и по проекту у нас изначально был запланирован напорный коллектор 3 км в озеро Бугаз. Мощность КОС Миндальное сейчас рассчитана на 15 тыс м³ в сутки, и когда возникнет потребность, мы достроим вторую линию. Но уже сегодня из Бугаза можно будет брать воду для технических нужд», – отметил замминистра.

Директор АНО «ЖКХ-контроль» Анатолий Петров добавил, что ежегодно в Крыму сбрасывается около 160 млн м³ воды.

«Эта тема уже давно обсуждается учёными, что сбрасывать в море очищенные стоки, когда у нас не хватает на полив, не совсем хорошо. Смотрю, как радостно моют улицы водопроводной водой, и хочется говорить бранные слова – это питьевая очищенная дорогая вода.

У нас есть другая, которая выходит из очистных сооружений. И я верю, что гражданское общество придет к тому, чтобы этой водой мыть улицы и поливать клумбы», – заключил Петров.

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