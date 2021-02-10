«Хочется какой-то гадости». Жириновский в Думе потребовал кока-колы

10.02.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недоволен напитками, которые ставят на стол депутатам во время заседаний Госдумы РФ.

Об этом он заявил в начале сегодняшнего заседания российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я по бытовому вопросу. У нас вода стоит на столах – слишком большие бутылки. Ведь не все выпивают ее. И выливаем чистую воду в стоки. Давайте сделаем 0.33, а еще лучше 0.1. Раньше их называли мерзавчик, когда продавали 100 грамм водки. Водка не нужна. Мы воспротивились, когда в первые годы работы парламента нам давали пепси-колу и кока-колу. А теперь я жалею. Иногда надоедает чистая хорошая вода. Раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости. Может, раз в квартал разрешать маленькие бутылочки кока-колы», – сказал Жириновский.

Он также предложил посчитать перерасход воды из-за неправильной расфасовки в масштабах России.

«Предложение правильное, но если говорить о затратах, то они будут больше. Если такая тема вынесена на обсуждение, давайте проработаем с позиций экономики и экономии воды. Человек должен потреблять в течение дня от двух до трех литров воды. В зале депутаты проводят более четырех часов. Мы должны заботиться о тех, кто здесь находится. Что касается упаковки, пусть этот вопрос изучат на уровне аппарата. Вы правы, воду надо беречь», – отреагировал спикер Вячеслав Володин.